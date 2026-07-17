SIT सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी चढ़ावा चोरी की अंतरिम रिपोर्ट, जांच की स्थिति से अवगत कराएगी सरकार

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में एसआईटी अंतरिम जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकती है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि फाइनल रिपोर्ट के लिए समय मांग सकती है।

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंप सकती है। सरकार शीर्ष अदालत को जांच की स्थिति से अवगत कराएगी। यह भी कहा जा रहा है कि एसआईटी ने अंतिम जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। शासन से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है केवल कुछ बिंदुओं के तथ्य चेक किए जा रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट का मसौदा भी तैयार कर लिया है। यह भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट शासन को सौंपने के बजाय कुछ दिन रोके रखा गया है क्योंकि सोमवार को प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है। इसके बाद ही एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप सकती है।

सूत्रों के अनुसार, 20 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट औपचारिक रूप से सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, सुरक्षा एवं प्रक्रिया संबंधी खामियों की पहचान तथा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन, सुरक्षा और ऑडिट व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं मजबूत बनाने के लिए व्यापक सुधारों की सिफारिश किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट मिलने के बाद प्रदेश सरकार ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई निर्णय ले सकती है।

शासन ने 13 जून को जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया था शासन ने विस्तृत जांच के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया था। यह समय अब पूरा हो चुका है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट तलब की है। शीर्ष अदालत में चल रही कार्यवाही के चलते फिलहाल सार्वजनिक या औपचारिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है। शासन ने 13 जून को जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया था। इसमें लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ आईजी किरण एस. और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल हैं। समिति को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद दान की गणना के दौरान कथित गबन के आरोपों की जांच का जिम्मा सौंपा गया था।

एसआईटी ने 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी एसआईटी ने 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने 25 जून को आठ आरोपियों राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडेय और रामाशंकर मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सभी आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

विस्तृत जांच के लिए एसआईटी का कार्यकाल 15 जुलाई तक बढ़ाया था मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने विस्तृत जांच के लिए एसआईटी का कार्यकाल 15 जुलाई तक बढ़ा दिया था। इस दौरान समिति ने जांच केवल चढ़ावा चोरी तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि मंदिर की व्यवस्थागत तथा प्रशानिक खामियों की भी विस्तृत पड़ताल की। सूत्रों का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट में चढ़ावा गणना प्रक्रिया की निगरानी, एसओपी के अनुपालन, सीसीटीवी व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, नकदी गणना प्रणाली, निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और चढ़ावा गणना में लगे आउटसोर्स कर्मियों की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में यह भी आकलन किया गया है कि किन कमियों के कारण चढ़ावे की चोरी पकड़ी नहीं जी सकी।