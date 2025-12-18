Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThe seven-time MP becomes the state president, the five-time MLA becomes the national president; Akhilesh Yadav's taunt
सात बार के सांसद को प्रदेश, पांच बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिलेश का बीजेपी पर तीखा हमला

सात बार के सांसद को प्रदेश, पांच बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिलेश का बीजेपी पर तीखा हमला

संक्षेप:

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि देखिये, भाजपा ने सात बार के सांसद (पंकज चौधरी) को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और पांच बार के विधायक (नितिन नवीन) को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी है। अखिलेश ने एक बार फिर यह बताने की कोशिश की कि केंद्र और यूपी भाजपा नेताओं में रस्साकसी चल रही है।

Dec 18, 2025 02:22 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को भाजपा के संगठन में हुए बदलाव को लेकर तंज कसा और तीखा हमला बोला। अपनी विशिष्ट शैली में अखिलेश ने भाजपा के नए संगठनात्मक बदलावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देखिये, भाजपा ने सात बार के सांसद (पंकज चौधरी) को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और पांच बार के विधायक (नितिन नवीन) को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी है। अखिलेश ने एक बार फिर यह बताने की कोशिश की कि केंद्र और यूपी भाजपा नेताओं में रस्साकसी चल रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं, कफ सिरप को लेकर भी प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। कहा कि हजारों करोड़ का घोटाला सामने आ चुका है। मुल्यांकन करने वाले डर के कारण भाग गए हैं। इसके बाद भी बुलडोजर खामोश है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कफ सिरप की जांच में जुटी एसटीएफ पर भी अखिलेश यादव ने हमला बोला। उन्होंने इसे हजारों करोड़ का घोटाला बताते हुए कहा कि प्रदेश में बड़े-बड़े अपराधी 'कालीन भैया' की तरह खुलेआम घूम रहे हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि 'कोडीन भैया' सड़क पर घूम रहे हैं। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र और उसके बगल के जिले के ऐसे 'कोडीन भैया' को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दो बड़े फैसले, फर्जी वोटिंग पर पूरी तरह लग जाएगी लगाम

खाद की किल्लत और वंदे मातरम् का 'कवच'

किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि अगर कहीं खाद मिल रही हो तो हमें बताएं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खाद की कमी और किसानों की बदहाली पर जवाब नहीं देना चाहती, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए सदन में वंदे मातरम् की चर्चा करा रहे हैं। उन्होंने तंज कसा कि भाजपा वही पार्टी है जिसने न तो आजादी से पहले और न बाद में कभी वंदे मातरम् गाया। प्रदूषण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लखनऊ में खराब AQI की वजह से क्रिकेट मैच तक नहीं हो पाया, लेकिन मुख्यमंत्री डेटा जारी कर रहे हैं जबकि वे खुद AQI का मतलब नहीं जानते।

फेक एनकाउंटर के बाद अब 'फेक नौकरियां'

पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर अखिलेश ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बधाई हो! अब फेक एनकाउंटर के बाद प्रदेश में फेक नौकरियां देखने को मिलेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का वादा कर उनके साथ धोखा किया है, जिससे हजारों की जान जा चुकी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं और उनकी सरकार में क्षत्रियों को भी मंत्री बनाया गया था।

इसके साथ ही अखिलेश ने कई वायदे भी किए। अखिलेश ने वादा किया कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं को सम्मान देने के लिए सालाना 40 हजार रुपये दिए जाएंगे।न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया जाएगा।