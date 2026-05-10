यूपी में मुख्तार की पत्नी आफ्शां की तलाश तेज, गाजीपुर और मऊ में ताबड़तोड़ दबिश

गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अहमद अंसारी और गौस मुइनुद्दीन उर्फ तन्नू अंसारी से भी कई बिंदुओं पर जानकारी ली। सैदपुर के सिकंदरा गांव में लालजी यादव से भी पुलिस ने जानकारी जुटाई। SP मऊ कमलेश बहादुर ने बताया कि आफ्शां अंसारी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

UP News : माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी और एक लाख रुपये की इनामी आफ्शां अंसारी की तलाश में मऊ और गाजीपुर पुलिस की सात टीमों ने संयुक्त रूप से रविवार को अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। पुलिस का दावा है कि उन्हें अहम सुराग हाथ लगे हैं। सुबह नौ बजे पुलिस ने मऊ में मिर्जाहादीपुरा स्थित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तैय्यब पालकी के आवास पर तकरीबन एक घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक यहां कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इसके बाद कोपागंज थाना क्षेत्र के लीलारी भरारी निवासी अरविंद कुमार सिंह तथा सरायलखंसी क्षेत्र के उमेश सिंह के घर भी पुलिस धमकी। यहां भी उनसे पूछताछ की गई है।

उधर, गाजीपुर में मोहम्मदाबाद के मंगल बाजार निवासी मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अहमद अंसारी और गौस मुइनुद्दीन उर्फ तन्नू अंसारी से भी कई बिंदुओं पर जानकारी ली। सैदपुर के सिकंदरा गांव में लालजी यादव से भी पुलिस ने जानकारी जुटाई। एसपी मऊ कमलेश बहादुर ने बताया कि आफ्शां अंसारी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। गाजीपुर के एसपी डॉ. ईराज राजा ने बताया कि पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। मुख्तार अंसारी की मौत 28 मार्च 2024 को हो चुकी है।

आफ्शां पर मऊ में चार और गाजीपुर में दर्ज हैं दस केस माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी और एक लाख रुपये की इनामिया आफ्शां अंसारी की तलाश में पुलिस ने कार्रवाई से मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आफ्शां अंसारी के खिलाफ मऊ जिले में गैंगस्टर समेत चार तथा गाजीपुर में दस मुकदमे दर्ज हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए मऊ और गाजीपुर पुलिस ने 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। वह पिछले तीन वर्षों से फरार चल रही हैं। एसपी डॉ. ईराज राजा ने बताया कि आईएस-191 गैंग से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।