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यूपी में मुख्तार की पत्नी आफ्शां की तलाश तेज, गाजीपुर और मऊ में ताबड़तोड़ दबिश

Ajay Singh हिन्दुस्तान टीम, मऊ/गाजीपुर
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गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अहमद अंसारी और गौस मुइनुद्दीन उर्फ तन्नू अंसारी से भी कई बिंदुओं पर जानकारी ली। सैदपुर के सिकंदरा गांव में लालजी यादव से भी पुलिस ने जानकारी जुटाई। SP मऊ कमलेश बहादुर ने बताया कि आफ्शां अंसारी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

यूपी में मुख्तार की पत्नी आफ्शां की तलाश तेज, गाजीपुर और मऊ में ताबड़तोड़ दबिश

UP News : माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी और एक लाख रुपये की इनामी आफ्शां अंसारी की तलाश में मऊ और गाजीपुर पुलिस की सात टीमों ने संयुक्त रूप से रविवार को अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। पुलिस का दावा है कि उन्हें अहम सुराग हाथ लगे हैं। सुबह नौ बजे पुलिस ने मऊ में मिर्जाहादीपुरा स्थित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तैय्यब पालकी के आवास पर तकरीबन एक घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक यहां कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इसके बाद कोपागंज थाना क्षेत्र के लीलारी भरारी निवासी अरविंद कुमार सिंह तथा सरायलखंसी क्षेत्र के उमेश सिंह के घर भी पुलिस धमकी। यहां भी उनसे पूछताछ की गई है।

उधर, गाजीपुर में मोहम्मदाबाद के मंगल बाजार निवासी मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अहमद अंसारी और गौस मुइनुद्दीन उर्फ तन्नू अंसारी से भी कई बिंदुओं पर जानकारी ली। सैदपुर के सिकंदरा गांव में लालजी यादव से भी पुलिस ने जानकारी जुटाई। एसपी मऊ कमलेश बहादुर ने बताया कि आफ्शां अंसारी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। गाजीपुर के एसपी डॉ. ईराज राजा ने बताया कि पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। मुख्तार अंसारी की मौत 28 मार्च 2024 को हो चुकी है।

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आफ्शां पर मऊ में चार और गाजीपुर में दर्ज हैं दस केस

माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी और एक लाख रुपये की इनामिया आफ्शां अंसारी की तलाश में पुलिस ने कार्रवाई से मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आफ्शां अंसारी के खिलाफ मऊ जिले में गैंगस्टर समेत चार तथा गाजीपुर में दस मुकदमे दर्ज हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए मऊ और गाजीपुर पुलिस ने 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। वह पिछले तीन वर्षों से फरार चल रही हैं। एसपी डॉ. ईराज राजा ने बताया कि आईएस-191 गैंग से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

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छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आफ्शां अंसारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई के चलते गैंग से जुड़े कई लोग भूमिगत हो गए हैं, जबकि कुछ अपने ठिकाने बदल रहे हैं। पुलिस की टीमें संभावित स्थानों पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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