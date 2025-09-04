The scooty which was in Ambala for 5 years, 2 challans were issued in Kanpur गजब: जो स्कूटी 5 साल से अंबाला में, उसके कानपुर में कटे 2 चालान, हैरत में गाड़ी मालिक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThe scooty which was in Ambala for 5 years, 2 challans were issued in Kanpur

गजब: जो स्कूटी 5 साल से अंबाला में, उसके कानपुर में कटे 2 चालान, हैरत में गाड़ी मालिक

यातायात विभाग के सामने गजब मामला  समाने आया है। यूपी के कानपुर में ऐसी स्कूटी का दो बार चालान किया गया जो पांच साल से अंबाला में चल रही है। स्कूटी मालिक तक पहुंचा तो वह हैरत में पड़ गया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 12:25 PM
share Share
Follow Us on
गजब: जो स्कूटी 5 साल से अंबाला में, उसके कानपुर में कटे 2 चालान, हैरत में गाड़ी मालिक

यातायात विभाग के सामने अजब-गजब मामला आया है। यूपी के कानपुर में ऐसी स्कूटी का दो बार चालान किया गया जो पांच साल से अंबाला में चल रही है। मोबाइल पर चालान स्कूटी मालिक तक पहुंचा तो वह हैरत में पड़ गया। गौर करने वाली बात है कि दोनों चालान में स्कूटी का रंग अलग-अलग था। दरअसल जिस स्कूटी का कानपुर में दो बार चालान कटा वह पिछले पांच साल से अंबाला कैंट में है। अब बड़ा सवाल है कि जिस स्कूटी का चालान हुआ वह चोरी की तो नहीं या फिर चालान से बचने के लिए एक ही नंबर का प्रयोग किया जा रहा है। यातायात विभाग और आरटीओ जांच में जुटे हैं।

महाराजपुर निवासी नितीश सिंह एयरफोर्स में सार्जेंट हैं। पिछले पांच वर्षों से वह अंबाला कैंट में तैनात हैं। उनके पास एक स्कूटी है जिसका नंबर यूपी78एफके7667 है। मंगलवार को उनके पास स्कूटी का चालान होने की सूचना पहुंची। इस पर जब उन्होंने एप पर वाहन चालान के बारे में जांच की तो दो चालान मिले। पहला 11 अगस्त 2025 को स्वर्ण जयंती विहार देहली सुजानपुर में हुआ था। बिना हेलमेट, तीन सवारी और एचएसआरपी नंबर प्लेट न होने पर सात हजार रुपये का शमन शुल्क लगाया गया। इस स्कूटी पर पुलिस का साइन भी बना हुआ है। इसी तरह एक सितंबर 2025 को इसी नंबर की स्कूटी का चालान जूही में हुआ। हेलमेट न पहनने और एचएसआरपी नंबर प्लेट न होने पर छह हजार रुपये का चालान हुआ। इन दोनों स्कूटी का रंग अलग-अलग है।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार में मंत्री एके शर्मा अफसरों पर फिर भड़के, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

असली स्कूटी का रंग ब्राउन है

नितीश ने बताया कि स्कूटी नंबर पर दो चालान मिले हैं। एक स्कूटी का रंग नीला जबकि दूसरे का ग्रे है। उनकी स्कूटी का रंग ब्राउन है। पिछले पांच वर्षों से स्कूटी उनके पास अंबाला में है। जिस दिन उन्हें चालान प्राप्त हुए, उसी दिन उन्होंने अंबाला कैंट में खड़ी अपनी स्कूटी की फोटो खींची है।

चोरी की गाड़ी तो नहीं चला रहे आरोपी

इस चालान के बाद नितीश और उनका परिवार डरा हुआ है। उन्हें आशंका है, कहीं आरोपी चोरी की गाड़ी पर उनके गाड़ी नंबर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि आरोपी उनकी नंबर प्लेट लगाकर कहीं कोई अपराध न कर दें। उन्होंने बताया कि गुरुवार को वह तहरीर देंगे। यातायात विभाग ने जिन दो स्कूटी का चालान किया है, उसमें सवार युवक अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं। एक स्कूटी में तीन युवक सवार है जबकि दूसरी स्कूटी में एक ही युवक सवार है। स्कूटी चलाने वाले दोनों युवकों का चेहरा अलग है।

डीसीपी ट्रैफिक रवींद्र कुमार ने बताया कि सड़क पर नियम तोड़ते हुए यह दोनों चालान हुए हैं। यदि वास्तविक स्कूटी अंबाला में है तो यहां जिनका चालान हुआ है उनकी जांच कराई जाएगी।

एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि एक नंबर पर दो स्कूटी मिलने की जानकारी नहीं है। अगर पुलिस उनसे गाड़ी संख्या के आधार पर दस्तावेज मांगेगी और तो उपलब्ध करा दूंगा। इसके पहले भी इस तरह के मामले पकड़े जाने की मुझे कोई जानकारी नहीं है।

Up News UP News Today Traffic News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |