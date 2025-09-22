The road built at a cost of Rs 75 crore started crumbling it was touched हाथ से छूते ही उखड़ने लगी 75 करोड़ की लागत से बनी सड़क, 2 महीने पहले ही बनकर हुई थी पूरी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
हाथ से छूते ही उखड़ने लगी 75 करोड़ की लागत से बनी सड़क, 2 महीने पहले ही बनकर हुई थी पूरी

हरदोई में 75 करोड़ रुपये की लागत से सड़क दो महीने बाद ही  उखड़ने लगी। इसकी हकीकत उस समय सामने आई जब विधायक प्रभाष कुमार क्षेत्रीय जनता की जानकारी पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क की ऊपरी लेयर को हाथ लगाकर हकीकत को परखा तो उंगली घुमाते ही सड़क काफी दूर तक उखड़ती चली गई। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, हरदोईMon, 22 Sep 2025 06:58 PM
यूपी के हरदोई में करीब 75 करोड़ रुपये की लागत से सड़क दो महीने बाद ही कुछ स्थानों पर उखड़ने लगी। इसकी हकीकत उस समय सामने आई जब भाजपा के सांडी विधायक प्रभाष कुमार क्षेत्रीय जनता की जानकारी पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क की ऊपरी लेयर को हाथ लगाकर हकीकत को परखा तो उंगली घुमाते ही सड़क काफी दूर तक उखड़ती चली गई। इस पर वह दंग रह गए और नाराजगी भी व्यक्त की। तत्काल आला हाकिमों को फोन किया और सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान आसपास के लोगों ने वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सांडी विधानसभा के विधायक प्रभाष कुमार को बीते कई दिनों से क्षेत्रवासियों की ओर शिकायत मिल रही थी कि प्रतापनगर चौराहा से बघौली चौराहे तक बना मार्ग की गुणवत्ता से खिलवाड़ किया गया है। इससे कई स्थानों पर मार्ग उखड़ने लगा है जबकि इसका निर्माण कार्य अभी दो माह पूर्व में ही पूर्ण हुआ है। सोमवार को इसकी हकीकत जानने के लिए विधाक अचानक अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। कार से उतरने के बाद जब सड़क में हाथ लगाया तो काफी दूर तक आसानी पूर्वक सड़क का डामरीकृत हिस्सा उखड़ता चला गया। विधायक ने बताया कि मौके पर ही जिलाधिकारी अनुनय झा, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता आरके मौर्य, अधीक्षण अभियंता को पूरे मामले की जानकारी दे दी है। सड़क को गुणवत्ता के अनुरूप बनवाने के लिए कहा है। तत्काल प्रभाव से इन कमियों को दूर करने के लिए कहा है। यदि सुधार न हुआ तो शासन स्तर पर लिखापढ़ी करेंगे।

जल्द ही सही करा दी जाएगी सड़क

इस मामले में लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी आरके मौर्या ने बताया कि विधायक ने जानकारी दी तो मौके पर पहुंचकर सड़क की जांच पड़ताल की है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही है। कुछ हिस्सा ही किन्हीं कारणवश उखड़ रहा है। इसे जल्द सही कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। यदि गुणवत्ता खराब होती तो पूरी सड़क उखड़ जाती। बारिश भी अधिक हुई है। डामर के उखड़ने की यह भी एक वजह हो सकती है। जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कराकर सड़क सही कराई जाएगी।

एक दशक तक संघर्ष के बाद बनी सड़क

प्रतापनगर बघौली मार्ग का करीब 20 किमी हिस्सा एक दशक तक चले संघर्ष के बाद बना। लोगों ने गड्ढों में धान की बेड़ रोपी। भाकियू समेत अन्य दलों के नेताओं ने बाजारें बंद रखीं। धरना देकर प्रदर्शन किया। स्थानीय विधायक के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री के सामने समस्या रखी। सीएम के दखल के बाद सड़क को चौड़ा करके टू-लेन बनाने के लिए मंजूरी व बजट मिला था। कन्नौज को हरदोई व सीतापुर जिले से जोड़ने वाली सड़क का यह हिस्सा अब फिर चर्चा में आ गया है।

सीएम की जांच के बाद सस्पेंड हुए थे इंजीनियर

जिले में सड़क निर्माण में भ्राष्टाचार एक बार फिर हर किसी की जुबान पर आ गया है। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिकायत के बाद सीधे शासन स्तर से जांच टीम भेजी थी। इसमें घपलेबाजी मिलने पर 16 इंजीनियरों को निलंबित किया गया था। एसी, दो निर्माण खंडों के अधिशासी अभियंता के अलावा कई सहायक अभियंता व अवर अभियंताओं पर निलंबन की गाज गिरी थी।

