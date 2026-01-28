यूपी में इस एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाली जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक, आदेश जारी

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsthe registry of land falling under gorakhpur siliguri expressway has been stopped an order has been issued
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने तहसील सदर के उप निबंधक प्रथम और द्वितीय को पत्र जारी करके संबंधित गाटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। एक्सप्रेसवे के भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने तक जमीन क्रय विक्रय नहीं होगा। जगदीशपुर जंगल कौड़िया बाईपास के करमहा से गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे शुरू होगा।

Jan 28, 2026 11:10 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के एलाइनमेंट के अंतर्गत आने वाले राजस्व गांवों में संबंधित गांटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। एक्सप्रेसवे के लिए तहसील सदर के 13 गांवों में 69.57 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री होनी है। गोरखपुर से आगे कुशीनगर के हाटा, कसया, तमकुहीराज तहसील होते हुए सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। वहीं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे सीमा विवाद दूर करने के लिए गुरुवार से पैमाइश शुरू होगी।

एनएचएआई के पत्र विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी हिमांशु वर्मा ने गोरखपुर तहसील सदर के उप निबंधक प्रथम एवं द्वितीय को पत्र जारी करके संबंधित गाटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। एक्सप्रेसवे के भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने तक जमीन क्रय विक्रय नहीं होगा। जगदीशपुर जंगल कौड़िया बाईपास के करमहा से गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे शुरू होगा।

करमहा तप्पा पतरा में 5.4402 हे., महराजी तप्पा पतरा में 7.9063 हे., सोनवे गोनाराहा में 4.6814 हे., अगया तप्पा पतरा में 8.4705 हे., मटिहनिया सुमाली में 4.3276 हे., उस्का में 2.2417 हे., नैयापार खुर्द में 5.4738 हे., भरपुरवा में 7.1609 हे., महुअवा खुर्द में 4.01510 हे., राउतपार तप्पा केवटली में 10.55711 हे., हेमछापर में 5.01312 हे.,लुहसी में 4.284 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है।

क्या बोले अधिकारी

गोरखपुर के एसएलओ हिमांशु वर्मा ने बताया कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के एलाइन्मेंट के अंतर्गत आने वाले राजस्व गांवों में संबंधित गांटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। भूमि अर्जन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसका मुआवजा दिया जाएगा।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन की पैमाइश आज से

इसके साथ ही गुरुवार से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे सीमा विवाद को खत्म करने के लिए पैमाइश की शुरुआत भी होनी है। यूपीडा के पत्र के करीब एक साल बाद खजनी तहसील प्रशासन ने 24 जनवरी को पैमाइश के लिए टीम गठित की है। अब एक्सप्रेसवे पर पशुओं को चढ़ने से रोकने के लिए फेंसिंग कार्य पूरे होने की संभावना है। तीन दिन में पैमाइश पूरी होगी। सीमा तय होने के बाद अधूरे सर्विस रोड और फेंसिंग के कार्य पूरे होंगे।

यूपीडा अधिकारियों के अनसार एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ कटीले तार लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरया तिवारी, डोहरिया, तेलियाभार, मलाव, हरदत्तपुर, बहादुरपुर खुर्द, बहादुरपुर बुजुर्ग, कटहा बाबू सहित कई गांवों के पास किसानों ने फेसिंग करते समय सीमा विवाद उत्पन्न करते हुए सर्विस रोड की भी मांग की थी, जिससे इन गांवों पर फेसिंग नहीं हो पाई थी। उपजिलाधिकारी खजनी ने कर्मियों की टीम गठित करते हुए पुलिस बल के साथ पैमाइश करने का आदेश जारी किया है, पहले दिन बहादुरपुर खुर्द में पैमाइश होगी।

तहसीलदार बोले

खजनी के तहसीलदार राजेश सिंह ने कहा कि यूपीडा के पत्र के अनुसार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन की पैमाइश करने के लिए टीमें गठित की गई है। गुरुवार से पैमाइश शुरू होगी। तीन दिन में सभी विवादित स्थानों पर पैमाइश पूरी हो जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
