Hindi NewsUP NewsThe raid on the vehicle of a BJP leader proved costly, the Tehsildar investigation report went to the government
बीजेपी नेता की गाड़ी से छापेमारी करना पड़ा भारी, तहसीलदार की जांच रिपोर्ट शासन को गई

बीजेपी नेता की गाड़ी से छापेमारी करना पड़ा भारी, तहसीलदार की जांच रिपोर्ट शासन को गई

संक्षेप:

यूपी के मुरादाबाद में एक तहसीलदार को बीजेपी नेता की गाड़ी से छापेमारी करना भारी पड़ गया। सेवा आचरण नियमावली के उल्लंघन समेत सरकारी कार्यों में रुचि नहीं लने संबंधी तथ्य जांच रिपोर्ट मे शामिल किए हैं। अब शासन निर्णय लेगा।

Feb 02, 2026 08:32 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा तहसीलदार की जांच पूरी कर एडीएम वित्त एवं राजस्व ने शासन को भेज दी है। सरकारी वाहन छोड़ भाजपा का झंडा लगे वाहन में वह छापामारी करने निकले थे। सेवा आचरण नियमावली के उल्लंघन समेत सरकारी कार्यों में रुचि नहीं लने संबंधी तथ्य जांच रिपोर्ट मे शामिल किए हैं। अब शासन निर्णय लेगा।

जनवरी में तहसीलदार ठाकुरद्वारा का भाजपा का झंडे लगे वाहन में वीडियो भी वायरल हुआ था। सरकारी गाड़ी खराब होने पर तहसीलदार प्रवीण कुमार भाजपा का झंडा लगे एक निजी वाहन से खनन के डंपर चेक करने निकले थे। काले रंग के जिस वाहन का उन्होंने इस्तेमाल किया उसमें आगे झंडा और पीछे भाजपा नेता के नाम का बैनर भी लगा था। इसी वाहन से वह नो एंट्री में घुसे दो डंपरों के पीछे दौड़े और चेकिंग कर डंपर सीज कर दिए। इस दौरान उनकी खनन सामग्री ले जाने वालों से भिड़ंत भी हुई। उनकी कार्रवाई को वाहन में पार्टी का झंडा लगा होने की वजह से सत्ताधारी राजनीति के दबाव से जोड़ा गया। जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने तहसीलदार का वेतन रोक दिया था और पूरे मामले में एडीएम फाइनेंस को जांच सौंपी।

एडीएम फाइनेंस ममता मालवीय ने बताया कि सेवा आचरण के उल्लंघन के साथ सरकारी कार्यों में रुचि नहीं लेने, सिर्फ चंद कार्रवाई करने समेत कुछ प्वाइंट पर रिपोर्ट बना कर शासन को भेजी गई है। अब शासन को निर्णय लेना है। यह पूरा मामला काफी सुर्खियों में रहा था। इस मामले में तहसीलदार पर एक्शन हो सकता है।

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
