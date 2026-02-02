बीजेपी नेता की गाड़ी से छापेमारी करना पड़ा भारी, तहसीलदार की जांच रिपोर्ट शासन को गई

यूपी के मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा तहसीलदार की जांच पूरी कर एडीएम वित्त एवं राजस्व ने शासन को भेज दी है। सरकारी वाहन छोड़ भाजपा का झंडा लगे वाहन में वह छापामारी करने निकले थे। सेवा आचरण नियमावली के उल्लंघन समेत सरकारी कार्यों में रुचि नहीं लने संबंधी तथ्य जांच रिपोर्ट मे शामिल किए हैं। अब शासन निर्णय लेगा।

जनवरी में तहसीलदार ठाकुरद्वारा का भाजपा का झंडे लगे वाहन में वीडियो भी वायरल हुआ था। सरकारी गाड़ी खराब होने पर तहसीलदार प्रवीण कुमार भाजपा का झंडा लगे एक निजी वाहन से खनन के डंपर चेक करने निकले थे। काले रंग के जिस वाहन का उन्होंने इस्तेमाल किया उसमें आगे झंडा और पीछे भाजपा नेता के नाम का बैनर भी लगा था। इसी वाहन से वह नो एंट्री में घुसे दो डंपरों के पीछे दौड़े और चेकिंग कर डंपर सीज कर दिए। इस दौरान उनकी खनन सामग्री ले जाने वालों से भिड़ंत भी हुई। उनकी कार्रवाई को वाहन में पार्टी का झंडा लगा होने की वजह से सत्ताधारी राजनीति के दबाव से जोड़ा गया। जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने तहसीलदार का वेतन रोक दिया था और पूरे मामले में एडीएम फाइनेंस को जांच सौंपी।