1000 और 500 के बंद हो चुके नोटों को बदलने का धंधा पकड़ाया, 78 लाख बरामद, छह गिरफ्तार

यूपी के हापुड़ में बंद हो चुके 1000 और 500 के नोटों को बदलने का धंधा पकड़ाया है। पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार कर साढ़े 78 लाख की पुरानी करेंसी बरामद की है। पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर इन नोटों को असली नोटों से बदलने के बाद यह लोग क्या और कैसे इस्तेमाल करते थे।

हापुड़, संवाददाता। हापुड़ कोतवाली पुलिस और जनपदीय स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से प्रतिबंधित 78 लाख 50 हजार रुपये की पुरानी करेंसी के साथ छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद नगदी में पुरानी करेंसी के 500 और 1000 रुपये के नोट हैं। आरोपी टेलीग्राम एप के जरिए से एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे और इस ऐप से लोगों से संपर्क कर पुरानी करेंसी के बदले नई करेंसी देने का लालच देकर पुरानी करेंसी लेते थे। मौका लगने पर नोट बदलने के नाम पर ठगी भी करते थे।

जांच में पता चला कि इस गिरोह के तार मुरादाबाद समेत कई जनपदों में फैले हैं। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य लोगों की तलाश में जुटी है, ताकि पता चल सके कि इस करेंसी का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाता है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छह मोबाइल फोन और तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है।

एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस और जनपदीय स्वाट टीम को सूचना मिली कि कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में चितौली रोड पर स्क्रेप फैक्ट्री के पास पुरानी करेंसी को एकत्र करने वाले गिरोह के सदस्य एकत्र हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर नरेंद्र कुमार, शफीक अहमद, विकास उर्फ विक्की, अनल, रामअवतार और हितेश उर्फ शालू को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित करेंसी के 78 लाख 50 हजार रुपये, छह मोबाइल फोन, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में भारतीय कानून बना था, जिसमें 500 और 1000 हजार रुपये के नोटों को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस पुरानी करेंसी के कारोबार को चलाने वाले मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस जुटी है। पुलिस का कहना है कि अभी सिर्फ कुछ लोग ही इस नेटवर्क के मिले हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह इस नेटवर्क की चेन काफी लंबी हो सकती है, जिसके बारे में जांच की जा रही है, जल्द ही मुख्य आरोपी को पकड़ा जाएगा।

बैंक अधिकारियों की मिलीभगत का भी शक पुलिस ने आरोपियों से काफी देर तक आरोपियों से पूछताछ की है। इस नेटवर्क में बैंक अधिकारियों के जुड़े होने की भी आशंका व्यक्त की जा रहा है क्योंकि उन्हीं की मदद से नोट बदलते जा सकते हैं। पुलिस का कहना है कि इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है।