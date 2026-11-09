नफरत की सियासत के कारण जनता ने ट्रंप और नेतन्याहू को हराया: मौलाना अरशद मदनी

अमेरिका के मिड टर्म और इजराइल के चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि नफरत की सियासत के कारण जनता ने ट्रंप और नेतन्याहू को हराया। यह परिणाम नफरत, धार्मिक कट्टरता और विभाजन की राजनीति करने वाली ताकतों के लिए बड़ा सबक है। जतना ने ऐसी ताकतों को जवाब चुनाव परिणाम से दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता का हथियार बनाकर नफरत और विभाजन फैलाने वाली ताकतों को इन नतीजों से सबक लेना चाहिए।

मीडिया में जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अब्दुल रहमान अल-सैयद के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया गया। उन्हें कभी जिहादी, कभी शरीयत कानून लागू करने की मंशा रखने वाला तो कभी अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। लेकिन अमेरिकी अवाम ने उनकी नफरत भरी बातों को दर किनार कर अब्दुल रहमान को ऐतिहासिक जीत दिलाकर साबित किया कि नफरत पर इंसानियत और इंसाफ हमेशा कामयाब होता है। उन्होंने कहा कि गाजा में बच्चों, महिलाओं और निहत्थे नागरिकों की मौत का जवाब इजरायल की जनता ने वोट से दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं लेकिन इंसाफ, इंसानियत और सच्चाई की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता।

हमारी सख्त नर्विासन नीतियां रिपब्लिकन पार्टी की हार का हो सकती हैं कारण : ट्रंप

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि उनकी सख्त नर्विासन नीतियां 'बहुत कठोर' रही होंगी, जिसकी वजह से मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसके साथ ही संकेत दिया कि वे आव्रजन के मुद्दे पर अब थोड़ा नरम रुख अपना सकते हैं। उनसे रविवार को सीबीएस न्यूज़ के साथ एक बातचीत में में पूछा गया कि क्या आव्रजन के खिलाफ उनकी सख्त कार्रवाई की वजह से रिपब्लिकन पार्टी को वोटों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इससे फायदा भी हुआ और नुकसान भी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सीमा को सुरक्षित करने और उनके शब्दों में खतरनाक लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए उन्हें 'ए प्लस' मिलना चाहिए। उन्होंने माना कि प्रशासन ने ऐसे लोगों को भी देश से बाहर निकाला, जो नौकरी कर रहे थे और कई सालों से देश में रह रहे थे लेकिन उन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का अपराध किया था। श्री ट्रंप ने कहा, "देश का एक बड़ा हस्सिा मानता है कि ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। वहीं, देश का एक बड़ा हस्सिा यह भी मानता है कि अगर वे अच्छे लोग हैं, जैसे कि कोई लैंडस्केपिंग कंपनी में या होटल में या काम कर रहा है, तो उन्हें यहीं रहने दिया जाना चाहिए। कुछ मामलों में तो वे टैक्स भी दे रहे हैं।