पति की हत्या के लिए दामिनी को 15 हजार में जिस सपेरे ने सांप दिया, अब उसकी तलाश में पुलिस

मेरठ के सांप कांड में जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि दामिनी ने पति अतुल पवार की हत्या की कई महीनों पहले से साजिश रची थी। उसने इंटरनेट पर करैत सांप की जानकारी जुटाई, जबकि तुषार ने उसकी फोटो दिखाकर साथियों से वही सांप मंगवाया। पुलिस अब सांप पकड़ने वाले सपेरे की तलाश में जुटी है।

मेरठ सांप कांड में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं। दामिनी ने पति अतुल पवार की हत्या के लिए कई माह से प्लानिंग की थी। इंटरनेट पर उसने सबसे जहरीले सांप को लेकर सर्च किया था। करैत सांप के बारे में पता चलने के बाद उसकी खासियत और बाकी जानकारी भी जुटाई थी। पता चला कि ये सांप रात को शिकार पर निकलता है और अक्सर घरों में घुसकर बिस्तर पर चढ़ जाता है। ऐसे में दामिनी और तुषार ने अपनी साजिश के लिए यही सांप सटीक पाया। तुषार ने इसकी फोटो इंटरनेट से डाउनलोड की। यही फोटो तुषार ने अपने साथियों सोनू और उदय को दिखाकर कहा था कि बस यही सांप चाहिए। इसके लिए सपेरे को देने के लिए 15 हजार रुपये भी दिए।

सांप पकड़ने वाले को खोज रही पुलिस पुलिस सूत्रों की माने तो सांप पकड़ने में एक अन्य सपेरे ने सोनू और उदय की मदद की थी। इसके लिए सोनू और उदय ने रकम भी आरोपी को दी थी। अब पुलिस उस सपेरे को खोज रही है। वहीं, इस केस में पुलिस ने आरोपियों के बयान की रिकार्डिंग की है। दूसरी ओर, सभी के मोबाइल फोन साक्ष्य रूप में सील किए गए हैं और फोरेंसिक लैब भेजे जा रहे हैं।

कोबरा से भी जहरीला है करैत सांप करैत सांप कोबरा से भी ज्यादा जहरीला माना जाता है। इससे साइलेंट किलर भी कहते हैं, चूंकि इसके काटने पर कई बार आदमी को पता नहीं चलता कि किसी सांप ने डस लिया है। करैत का जहर कोबरा की तुलना में चार गुना तक ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसका जहर सीधे तंत्रिका तंत्र और सांस की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। कोबरा के काटने पर दर्द, सूजन और जलन होती है, लेकिन करैत के काटने पर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे में सोते हुए व्यक्ति को पता नहीं चलता कि सांप ने डस लिया है।

दो दिन सांप को भूखा रखा गया करीब सात दिन में सपेरा कहीं से ये सांप पकड़कर लाया। तुषार ने दामिनी ने सांप मिलने के बाद योजना को अंजाम देने की तैयारी की। दो दिन तक सांप को भूखा रखा गया और फिर गुरुवार रात को अतुल के बेड पर सांप छोड़ दिया गया। करैत सांप ने अतुल को डस लिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अतुल पवार हत्याकांड में दामिनी, तुषार, सोनू और उदय से अलग अलग पूछताछ की। खुलासा हुआ कि दामिनी को अतुल की हत्या करने के लिए सांप से डसवा देने का रास्ता सबसे आसान लगा। उन्हें एक ऐसा सांप चाहिए था तो घर में घुस जाता हो और जहरीला भी हो। इसके लिए दामिनी ने गूगल से जानकारी भी जुटाई।