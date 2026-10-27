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वन विभाग के मेहमान बने उल्लू के बच्चे, हर दिन उड़ा रहे एक किलो चिकन-मटन की दावत

By Pawan Kumar Sharma
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बिजनौर वन विभाग को मिले छह उल्लू के बच्चे चिकन-मटन की दावत उड़ा रहे हैं। प्रतिदिन एक किलो चिकन-मटन खा रहे हैं। करीब ढाई महीने की उम्र के यह उल्लू इस दावत का आनंद लेकर अपना साइज बढ़ा रहे हैं।

owl chicks
उल्लू के बच्चे

बिजनौर, संवाददाता। यूपी के बिजनौर के कृष्ण विहार कॉलोनी के एक घर से वन विभाग की टीम को मिले छह उल्लू के बच्चे वन विभाग के कार्यालय पर चिकन-मटन की दावत उड़ा रहे हैं। प्रतिदिन एक किलो चिकन-मटन खा रहे हैं। करीब ढाई महीने की उम्र के यह उल्लू इस दावत का आनंद लेकर अपना साइज बढ़ा रहे हैं।

रेंजर महेश गौतम ने बताया कि कृष्ण बिहार कालोनी के रहने वाले जगदीश ने सूचना दी कि उसके घर 6 उल्लू के बच्चे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी उल्लू के छह बच्चों को अपने साथ ले आई। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि जगदीश के घर में एक खिड़की थी और उल्लू के बच्चों के माता पिता उस खिड़की से अंदर आते और जाते थे। घर पर काम के चलते खिड़की बंद कर दी गई और परिजनों को नहीं पता था कि उल्लू के बच्चे अंदर रह गए हैं।

वन विभाग ने किया रेस्क्यू

भूखे बच्चों ने जब आवाज की तो परिजनों को पता चला कि घर में उल्लू के बच्चे हैं। तत्काल जगदीश ने वन विभाग को सूचना दी और टीम बच्चों को अपने साथ ले आई। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि ब्रान प्रजाति के उल्लू के बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि शेडयूल वन की ब्रान प्रजाति का वन्य जीव है। इसमें सात साल की सजा होती है। इन सभी उल्लू के बच्चों को रेस्क्यू सेंटर भेजने की तैयारी है।

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ढाई महीने के हैं उल्लू के बच्चे

रेंजर महेश गौतम का कहना है कि इन बच्चों की उम्र करीब ढाई महीने है। छह बच्चों में चार बच्चे नर और दो मादा हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी उल्लू के बच्चे प्रतिदिन करीब एक किलो चिकन-मटन खा रहे हैं। रात में यह सक्रिय होते हैं और रात में ही खाते हैं। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि उल्लू मांसाहारी होते हैं और रात में शिकार कर खाना खाते हैं। इन सभी उल्लू के बच्चों को रेस्क्यू सेंटर भेजने की तैयारी है।

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रात के सन्नाटे में उड़ता है बार्न उल्लू

बार्न आउल बेहद खास होता है। हार्ट के आकार के सफेद चेहरे से इनकी पहचान होती है। इनकी आंखें काली और गहरी होती हैं। वहीं, पंखों की बनावट ऐसी होती है कि यह रात के सन्नाटे में जब उड़ता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। ये मांसाहारी होते हैं। बार्न उल्लू बस्तियों के आसपास, खंडहरों, कुओं और पुराने किलों में रहना पसंद करते हैं। ये अक्सर चूहे खाते हैं।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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