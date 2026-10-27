वन विभाग के मेहमान बने उल्लू के बच्चे, हर दिन उड़ा रहे एक किलो चिकन-मटन की दावत

बिजनौर वन विभाग को मिले छह उल्लू के बच्चे चिकन-मटन की दावत उड़ा रहे हैं। प्रतिदिन एक किलो चिकन-मटन खा रहे हैं। करीब ढाई महीने की उम्र के यह उल्लू इस दावत का आनंद लेकर अपना साइज बढ़ा रहे हैं।

बिजनौर, संवाददाता। यूपी के बिजनौर के कृष्ण विहार कॉलोनी के एक घर से वन विभाग की टीम को मिले छह उल्लू के बच्चे वन विभाग के कार्यालय पर चिकन-मटन की दावत उड़ा रहे हैं। प्रतिदिन एक किलो चिकन-मटन खा रहे हैं। करीब ढाई महीने की उम्र के यह उल्लू इस दावत का आनंद लेकर अपना साइज बढ़ा रहे हैं।

रेंजर महेश गौतम ने बताया कि कृष्ण बिहार कालोनी के रहने वाले जगदीश ने सूचना दी कि उसके घर 6 उल्लू के बच्चे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी उल्लू के छह बच्चों को अपने साथ ले आई। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि जगदीश के घर में एक खिड़की थी और उल्लू के बच्चों के माता पिता उस खिड़की से अंदर आते और जाते थे। घर पर काम के चलते खिड़की बंद कर दी गई और परिजनों को नहीं पता था कि उल्लू के बच्चे अंदर रह गए हैं।

वन विभाग ने किया रेस्क्यू भूखे बच्चों ने जब आवाज की तो परिजनों को पता चला कि घर में उल्लू के बच्चे हैं। तत्काल जगदीश ने वन विभाग को सूचना दी और टीम बच्चों को अपने साथ ले आई। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि ब्रान प्रजाति के उल्लू के बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि शेडयूल वन की ब्रान प्रजाति का वन्य जीव है। इसमें सात साल की सजा होती है। इन सभी उल्लू के बच्चों को रेस्क्यू सेंटर भेजने की तैयारी है।

ढाई महीने के हैं उल्लू के बच्चे रेंजर महेश गौतम का कहना है कि इन बच्चों की उम्र करीब ढाई महीने है। छह बच्चों में चार बच्चे नर और दो मादा हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी उल्लू के बच्चे प्रतिदिन करीब एक किलो चिकन-मटन खा रहे हैं। रात में यह सक्रिय होते हैं और रात में ही खाते हैं। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि उल्लू मांसाहारी होते हैं और रात में शिकार कर खाना खाते हैं। इन सभी उल्लू के बच्चों को रेस्क्यू सेंटर भेजने की तैयारी है।