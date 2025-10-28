Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsThe number of teachers will increase in 4,000 single-teacher government schools in Uttar Pradesh
यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, 4 हजार विद्यालयों में बढ़ेंगे अध्यापक

यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, 4 हजार विद्यालयों में बढ़ेंगे अध्यापक

संक्षेप: यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। चार हजार एकल शिक्षक विद्यालयों में शिक्षक बढ़ाए जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक और परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में कक्षा छह से कक्षा आठ तक सिर्फ एक ही शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है।

Tue, 28 Oct 2025 11:20 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश में चार हजार एकल शिक्षक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। यहां पर दूसरे शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। जिससे यहां पर आराम से पढ़ाई कराई जा सके। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक और परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में कक्षा छह से कक्षा आठ तक सिर्फ एक ही शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। ऐसे में ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब यहां पर दूसरे अध्यापकों की तैनाती की जाएगी।

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द शासन की हरी झंडी मिलने के बाद इन चार हजार एकल शिक्षक परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती की जाएगी। जिलों में डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी तैनाती का कार्य करेगी। वह जिले में देखेगी कि कहां किस स्कूल में सरप्लस शिक्षक हैं और फिर उन शिक्षकों को इन एकल विद्यालयों में तैनात कर व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा।

बीते वर्ष तक नौ हजार परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल एकल शिक्षक थे। परंतु बेसिक शिक्षा विभाग ने यहां नई तैनाती की और शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई। अब फिर से बाकी बचे चार हजार एकल विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए नई तैनाती का कार्य शुरू किया जाएगा।

फिलहाल जिलों में इसके संबंध में सूची तैयार करने का कार्य बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है। वह ऐसे स्कूलों को चिह्नित करेंगे जहां पर ज्यादा शिक्षक हैं और फिर शिक्षक-छात्र अनुपात को ठीक करने के लिए एकल शिक्षक विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती की जाएगी।

