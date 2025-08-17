फिर चर्चा में आया कानपुर वाले विकास दुबे का नाम, रंगदारी कांड से जुड़ा कनेक्शन

ओम जायसवाल आजकल पंजाब के लुधियाना में रहते हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता राज खत्री के साथ पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत की है। शिकायत के मुताबिक वह एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। उनके पास 2010 में दो होटल, एक आटा चक्की और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान थे।

कानपुर के होटल कारोबारी से चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अपने साथी कुख्यात अपराधी विकास दुबे के साथ मिलकर 20 लाख रुपये की रंगदारी वसूल ली। पांच लाख रुपये महीना रंगदारी न देने पर छह झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया। फिर औने-पौने दामों में करोड़ों का होटल बिकवा दिया। आखिरकार परेशान होकर होटल कारोबारी को शहर छोड़कर लुधियाना शिफ्ट होना पड़ा। होटल कारोबारी ने पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत की है। कमिश्नर ने एसआईटी को पूरे मामले की जांच करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

बर्रा तात्याटोपे नगर निवासी ओम जायसवाल वर्तमान समय में पंजाब लुधियाना में रहते हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता राज खत्री के साथ पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत की है। शिकायत के मुताबिक वह एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। उनके पास 2010 में दो होटल, एक आटा चक्की और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान थे। इसी दौरान कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके साथी अधिवक्ता अखिलेश दुबे मेरे पाए आए। दोनों मिलकर होटल संचालन में दिक्कत पैदा करके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। दो लाख रुपये महीने रंगदारी मांगने लगे।

परिवार की सुरक्षा के लिए 10 महीने तक हर महीने दो लाख रुपये मैंने कभी खुद और कभी डॉ. आरसी पांडेय के जरिए अखिलेश दुबे को दिए। 10 महीने बाद अखिलेश दुबे रंगदारी बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति महीना मांगने लगा। जिसे देना संभव नहीं था। पुलिस महानिदेशक लखनऊ से मिलकर पूरी घटना बताई। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने या सुरक्षा के लिए कानपुर छोड़ने को कहा था। अखिलेश दुबे मुझे जान से मार सकता था। इसलिए मुझे कानपुर छोड़ना पड़ा। मेरा पूरा कारोबार चौपट हो गया। होटल बेचना पड़ा। विरोध करने पर झूठे मुकदमे लगवाकर जेल भिजवा दिया।

इसलिए अखिलेश दुबे और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके परिवार को सुरक्षा दिलाएं। निष्पक्ष जांच करके होटल क्लासिक रेजीडेंसी को दोबारा मुझे दिलाएं। कमिश्नर ने शिकायत की जांच डीसीपी क्राइम और एसआईटी को दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी।

केडीए अफसर पर कांग्रेसी का आरोप केडीए के एक अफसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूधर नरायण मिश्र ने अखिलेश दुबे से गठजोड़ के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में उन्होंने मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन को जांच करके कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। इसमें दावा किया गया है कि जिन पार्कों और सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायत की गई उसमें केडीए अफसर की भूमिका अच्छी नहीं रही। मामलों को लगातार दबाने की कोशिश की गई। केडीए के अफसर ने जानबूझकर दस्तावेजों और तथ्यों को छिपाया। हालांकि इस संबंध में मंडलायुक्त से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पत्र संज्ञान में नहीं है। हो सकता है डाक से भेजा गया हो बाद में आए।

25 करोड़ रुपये का होटल 12.36 करोड़ में बिकवाया ओम जायसवाल ने बताया कि होटल क्लासिक रेजीडेंसी 17 करोड़ में खरीदा था। उस पर 12.5 करोड़ का बैंक लोन था। उसका बाजार मूल्य 25 करोड़ था। परेशान होकर होटल संचालन का जिम्मा मामा को सौंप दिया। आरोपी उनको भी धमकाने लगे। उनको हटा दिया। मेरी गैर मौजदूगी में होटल को सिर्फ 12.36 करोड़ में बेच दिया। 25 करोड़ रुपये मूल्य था। अब होटल मंदाकिनी के नाम से संचालित है।