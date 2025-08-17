the name of vikas dubey of kanpur is in the news again connection with extortion case फिर चर्चा में आया कानपुर वाले विकास दुबे का नाम, रंगदारी कांड से जुड़ा कनेक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsthe name of vikas dubey of kanpur is in the news again connection with extortion case

फिर चर्चा में आया कानपुर वाले विकास दुबे का नाम, रंगदारी कांड से जुड़ा कनेक्शन

ओम जायसवाल आजकल पंजाब के लुधियाना में रहते हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता राज खत्री के साथ पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत की है। शिकायत के मुताबिक वह एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। उनके पास 2010 में दो होटल, एक आटा चक्की और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान थे।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुरSun, 17 Aug 2025 07:16 AM
share Share
Follow Us on
फिर चर्चा में आया कानपुर वाले विकास दुबे का नाम, रंगदारी कांड से जुड़ा कनेक्शन

कानपुर के होटल कारोबारी से चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अपने साथी कुख्यात अपराधी विकास दुबे के साथ मिलकर 20 लाख रुपये की रंगदारी वसूल ली। पांच लाख रुपये महीना रंगदारी न देने पर छह झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया। फिर औने-पौने दामों में करोड़ों का होटल बिकवा दिया। आखिरकार परेशान होकर होटल कारोबारी को शहर छोड़कर लुधियाना शिफ्ट होना पड़ा। होटल कारोबारी ने पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत की है। कमिश्नर ने एसआईटी को पूरे मामले की जांच करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

बर्रा तात्याटोपे नगर निवासी ओम जायसवाल वर्तमान समय में पंजाब लुधियाना में रहते हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता राज खत्री के साथ पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत की है। शिकायत के मुताबिक वह एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। उनके पास 2010 में दो होटल, एक आटा चक्की और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान थे। इसी दौरान कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके साथी अधिवक्ता अखिलेश दुबे मेरे पाए आए। दोनों मिलकर होटल संचालन में दिक्कत पैदा करके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। दो लाख रुपये महीने रंगदारी मांगने लगे।

ये भी पढ़ें:कानपुर में मुश्किल में पड़ सकते हैं ऐसे सरकारी कर्मचारी, तैयार हो रही लिस्ट

परिवार की सुरक्षा के लिए 10 महीने तक हर महीने दो लाख रुपये मैंने कभी खुद और कभी डॉ. आरसी पांडेय के जरिए अखिलेश दुबे को दिए। 10 महीने बाद अखिलेश दुबे रंगदारी बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति महीना मांगने लगा। जिसे देना संभव नहीं था। पुलिस महानिदेशक लखनऊ से मिलकर पूरी घटना बताई। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने या सुरक्षा के लिए कानपुर छोड़ने को कहा था। अखिलेश दुबे मुझे जान से मार सकता था। इसलिए मुझे कानपुर छोड़ना पड़ा। मेरा पूरा कारोबार चौपट हो गया। होटल बेचना पड़ा। विरोध करने पर झूठे मुकदमे लगवाकर जेल भिजवा दिया।

इसलिए अखिलेश दुबे और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके परिवार को सुरक्षा दिलाएं। निष्पक्ष जांच करके होटल क्लासिक रेजीडेंसी को दोबारा मुझे दिलाएं। कमिश्नर ने शिकायत की जांच डीसीपी क्राइम और एसआईटी को दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी।

केडीए अफसर पर कांग्रेसी का आरोप

केडीए के एक अफसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूधर नरायण मिश्र ने अखिलेश दुबे से गठजोड़ के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में उन्होंने मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन को जांच करके कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। इसमें दावा किया गया है कि जिन पार्कों और सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायत की गई उसमें केडीए अफसर की भूमिका अच्छी नहीं रही। मामलों को लगातार दबाने की कोशिश की गई। केडीए के अफसर ने जानबूझकर दस्तावेजों और तथ्यों को छिपाया। हालांकि इस संबंध में मंडलायुक्त से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पत्र संज्ञान में नहीं है। हो सकता है डाक से भेजा गया हो बाद में आए।

ये भी पढ़ें:कार में हार्टअटैक से तड़पती रही पत्नी, जाम में बेबस हुआ पति; अस्पताल पहुंची लाश

25 करोड़ रुपये का होटल 12.36 करोड़ में बिकवाया

ओम जायसवाल ने बताया कि होटल क्लासिक रेजीडेंसी 17 करोड़ में खरीदा था। उस पर 12.5 करोड़ का बैंक लोन था। उसका बाजार मूल्य 25 करोड़ था। परेशान होकर होटल संचालन का जिम्मा मामा को सौंप दिया। आरोपी उनको भी धमकाने लगे। उनको हटा दिया। मेरी गैर मौजदूगी में होटल को सिर्फ 12.36 करोड़ में बेच दिया। 25 करोड़ रुपये मूल्य था। अब होटल मंदाकिनी के नाम से संचालित है।

छह मुकदमे लगवाकर जेल भिजवा दिया

ओम जायसवाल ने बताया कि रंगदारी देने से इंकार करने पर छह फर्जी मुकदमे लगवाकर मुझको जेल भिजवा दिया। नौबस्ता में दो, किदवई नगर में दो, फीलखाना और स्वरूप नगर में एक-एक फर्जी मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज कराए गए। इसमें से नौबस्ता के दो मुकदमे खत्म हो चुके हैं। बाकी चार चल रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज होने पर कई महीने की जेल भी काटनी पड़ी थी।

UP Top News UP News Today Vikas Dubey अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |