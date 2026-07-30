Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी के इस रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलेगा, विधायक ने भेजा सरकार को प्रस्ताव

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यूपी के इस रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलेगा। मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन आने वाले समय में जानकीपुरम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। विधायक ने इसको लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

यूपी के इस रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलेगा, विधायक ने भेजा सरकार को प्रस्ताव
यूपी के इस रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलेगा। विधायक नीरज बोरा ने सरकार को प्रस्ताव भेजा।

उत्तर प्रदेश में एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलेगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ट्रांस गोमती क्षेत्र का मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन आने वाले समय में जानकीपुरम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसकी वजह इसका ठीक जानकीपुरम क्षेत्र से सटा होना है। बड़ी संख्या में आबादी इस योजना में रहती है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के क्षेत्रीय विधायक ने सरकार को चिट्ठी लिखकर नाम बदलने की मांग की है। उम्मीद है कि इस पर जल्द निर्णय भी हो जाएगा।

लखनऊ उत्तर क्षेत्र के विधायक डॉ. नीरज बोरा ने बताया कि जनभावनाओं और इलाके की पहचान को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार और रेल मंत्रालय को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। यात्री सुविधाओं में बड़ा सुधार करते हुए स्टेशन को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। स्टेशन परिसर में हाई-स्पीड वाई-फाई, ट्रेनों की सटीक जानकारी देने वाले डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और धूप-बारिश से बचाव के लिए बड़े व बेहतर प्लेटफार्म शेड का निर्माण कराया जाएगा। पेयजल और बैठने की उत्तम व्यवस्था के साथ-साथ सुगम शौचालय की सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। छात्रों और राहगीरों की सहूलियत को देखते हुए स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा मार्ग की ओर से एक अतिरिक्त प्रवेश द्वार भी प्रस्तावित है। इससे इंजीनियरिंग कॉलेज, एटीयू और जानकीपुरम सेक्टर-एफ के छात्रों व निवासियों को क्रासिंग पार करके मुख्य गेट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ये भी पढ़ें:भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर होगा, योगी का बड़ा ऐलान

सर्कुलर रेल के लिए महत्वपूर्ण स्टेशन होगा

प्रस्तावित सर्कुलर रेल परियोजना में भी इस स्टेशन को रखा जाएगा। लखनऊ के सर्कुलर रेल मार्ग का हिस्सा होने के कारण यह स्टेशन दैनिक यात्रियों के लिए बेहद अहम माना जाता है। सीतापुर, लखीमपुर, और आसपास के इलाकों से लखनऊ नौकरी और पढ़ाई के सिलसिले में रोज आवाजाही करने वाले यात्रियों के लिए यह एक प्रमुख ठहराव बनेगा। जोर इस बात पर है कि सर्कुलर रूट की लोकल और पैसेंजर ट्रेनों का समयबद्ध परिचालन हो ताकि शहर के भीतर ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके।

ये भी पढ़ें:IAS रिंकू राही के तीखे तेवर, रेड के दौरान पोल खोली तो क्षमा याचना करने लगे ईओ

भविष्य में बढ़ेगा एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव

स्टेशन के पुनर्विकास के साथ ही यहां रुकने वाली ट्रेनों की संख्या में भी बढ़ोतरी की योजना है। आने वाले समय में लखनऊ से होकर गुजरने वाली कई प्रमुख एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों का ठहराव दिया जाएगा, जिससे चारबाग और लखनऊ जंक्शन पर यात्रियों का दबाव कम होगा। साथ ही जानकीपुरम व मड़ियांव के लोगों को घर के पास ही ट्रेन पकड़ने की सुविधा मिलेगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Railway News
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।