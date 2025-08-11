The matter of incidents happening due to Google Map will now raised in UP assembly, possibility of discussion tomorrow गूगल मैप के चक्कर में रोड एक्सीडेंट का मामला विधानसभा में उठेगा, कल चर्चा की संभावना, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
The matter of incidents happening due to Google Map will now raised in UP assembly, possibility of discussion tomorrow

गूगल मैप के चक्कर में रोड एक्सीडेंट का मामला विधानसभा में उठेगा, कल चर्चा की संभावना

गूगल मैप के कारण बढ़ रही दुर्घटनाओं का मामला अब यूपी विधानसभा  में उठाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने यह घोषणा की है। सोमवार को भी उन्होंने मामला उठाने की कोशिश की लेकिन हंगामे के कारण सदन नहीं चल सका।

Yogesh Yadav लखनऊ वार्ताMon, 11 Aug 2025 04:43 PM
गूगल मैप के चक्कर में रोड एक्सीडेंट का मामला विधानसभा में उठेगा, कल चर्चा की संभावना

गूगल मैप के कारण हो रही दुर्घटनाओं का मामला अब यूपी विधानसभा में उठेगा। सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही हालांकि हंगामे की भेंट चढ़ गई। बीएसपी के विधायक ने कहा है कि गूगल मैप की वजह से हो रही दुर्घटनाओं का मामला मंगलवार को सदन में उठेगा। विधानसभा में बीएसपी के नेता और रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह ने नियम 56 के तहत इस मामले पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है।

उमाशंकर सिंह ने बताया कि गूगल मैप द्वारा पुल और मार्ग संबंधी जानकारी को समय से अपडेट नहीं कर रहा है। गूगल मैप पर विश्वास करके लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में गूगल मैप की वजह से सैकड़ों दुर्घटनाएं हुई हैं। इसके लिए प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को नियमित रूप से सड़क और पुल का सर्वे कर अपनी वेबसाइट पर अपडेट करनी चाहिए। प्रदेश सरकार को मैप माय इंडिया या ओला मैप जैसे स्थानीय मैपिंग समाधानों का इस्तेमाल करना चाहिए।

उमाशंकर सिंह ने कहा कि गूगल को अपनी नई जानकारी को अपडेट करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग की है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही गोरखपुर मामले को लेकर हंगामे की भेट चढ़ गई। मामले की जांच की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार हंगामा कर रहे थे लेकिन सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि पिछले दिनों गूगल मैप के सहारे निर्माणाधीन पुलों पर वाहन सवारों केे चले जाने के कई माामले आए थे। पुल से कार गिरने के कारण दो लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बादा पुलिस ने गूगल मैप के खिलाफ भी केस दर्ज कियाा था। इसी तरह हाईवे की जगह एक ट्रक शहर में भी घुस गया था और हादसा हो गया था।

