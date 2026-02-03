Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsThe Manikarnika ghat vandalism case reaches Parliament, SP MPs protest with posters
मणिकर्णिका पर तोड़फोड़ का मामला संसद तक पहुंचा, सपा सांसदों का पोस्टर के साथ प्रदर्शन

मणिकर्णिका पर तोड़फोड़ का मामला संसद तक पहुंचा, सपा सांसदों का पोस्टर के साथ प्रदर्शन

संक्षेप:

सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि बनारस में मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ की गई। शुरू से ही महारानी अहिल्याबाई होलकर की वहां प्रतीमा थी और भी कई प्रतीमाएं थी, उन सभी को तोड़ दिया गया है।

Feb 03, 2026 01:42 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हो रहे सुंदरीकरण के दौरान तोड़फोड़ और कथित रूप से महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़े जाने का मामला मंगलवार को दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया। सपा महासचिव राम गोपाल यादव के नेतृत्व सपा सांसदों ने संसद के मकर गेट पर अहिल्याबाई होलकर की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राम गोपाल यादव ने कहा कि बनारस में मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ की गई। शुरू से ही महारानी अहिल्याबाई होलकर की वहां प्रतीमा थी और भी कई प्रतीमाएं थी, उन सभी को तोड़ दिया गया है।

राम गोपाल ने कहा कि बनारस की अपनी एक प्राचीन संस्कृति है। वहां की गलियां, वहां के मंदिर इन सबका विध्वंस किया जा रहा है। बनारस की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वहां की जनता हमेशा से मांग करती रही है कि ऐसा कोई परिवर्तन ना किया जाए कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाए। बनारस की पहचान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

कहा कि पूर्वांचल के लोगों का दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर ही होता है। उसको तोड़ दिया गया। इससे पहले जब विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना था तो सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए। वहां गलियों में बैठकर कारोबार करने वालों की रोजी-रोटी छीन ली गई। एक-एक गली में करोड़ों रुपए का रोजाना व्यापार होता था। सब खत्म कर दिया गया। अहिल्याबाई होलकर का तो पूरे देश में सम्मान है। होलकर राजधराने की महारानी थीं। इंदौर में उनकी राजधानी थी। वह वीरांगना थीं और बैकवर्ड कम्यूनिटी गड़ेरिया -पाल समाज की एकमात्र नेता हैं। उन्हें लोग देवता की तरह मानते और पूजते हैं। उनका अपमान किया गया है। सबसे दुखद बात यह है कि अपमान वहां हो रहा है, जहां से चुनकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए था लेकिन उन्हें इसकी परवाह ही नहीं है।

गौरतलब है कि वाराणसी के दोनों श्मशानघाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के सुंदरीकरण का इन दिनों काम चल रहा है। यहां की कुछ तस्वीरें और वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। सपा-कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे थे। कई वीडियो और तस्वीरों को एआई से जनरेट बताते हुए सपा-कांग्रेस पर निशाना साधा था।