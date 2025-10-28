मुख्तार अंसारी के कई गुर्गों की लोकेशन डंपी के मोबाइल से मिली, कसेगा शिकंजा
संक्षेप: मुख्तार अंसारी के करीबी शादाब उर्फ डंपी के मोबाइल की कॉल डिटेल और उसमें मिली चैटिंग से कई राज सामने आए हैं। मुख्तार के कई गुर्गों की लोकेशन डंपी के मोबाइल से मिली। अब इन पर शिकंजा कसेगा।
मुख्तार अंसारी के करीबी शादाब उर्फ डंपी के मोबाइल की कॉल डिटेल और उसमें मिली चैटिंग से कई राज सामने आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के जिन गुर्गों को पुलिस और एसटीएफ लम्बे समय से तलाश रही थी, उनकी लोकेशन मिलने लगी है। डंपी के मोबाइल में इन गुर्गों से लंबी-लंबी चैटिंग मिली है। इस आधार पर ही मुख्तार के फरार गुर्गों पर फिर से शिकंजा कसेगा।
मुख्तार की मौत के बाद उसके कई गुर्गे अपने घरों से भाग निकले थे। इनमें लखनऊ, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी के दो दर्जन से अधिक ऐसे लोग थे जो मुख्तार के लिए ठेके मैनेज करते थे और वसूली में लगे रहते थे। इन सबका दो साल से कुछ पता नहीं चल रहा था। 22 अक्तूबर को ईडी के लुक आउट नोटिस की वजह से लखनऊ एयरपोर्ट पर शादाब पकड़ा गया, तभी से माफिया गुटों में उसको लेकर हड़कम्प मच गया।
ईडी उसे बीएसएनएल के करोड़ों रुपये के डीजल घोटाले के अलावा मुख्तार की कंपनी के साथ अरबों रुपये के लेन-देन के मामले में तलाश रही थी। एयरपोर्ट पर उसके पकड़े जाने के बाद ईडी वहां पहुंच गई थी। उसके पास मिले दो मोबाइल व अन्य कागजात को कब्जे में ले लिया गया था। इन मोबाइल व कागजातों को पुलिस ने भी देखा। पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो कई संदिग्ध नम्बरों पर बातचीत मिली।
चैटिंग में लंबे-लंबे मैसेज दिखे
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डंपी के मोबाइल में कई लोगों से लम्बी-लम्बी चैटिंग मिली है। इनकी पड़ताल हुई तो पता चला कि डंपी के साथ ये सभी लोग मुख्तार से जुड़े थे और उसके गिरोह के लिए काम कर रहे थे। इस समय सब फरार थे और कुछ महीनों पहले ही डंपी के सम्पर्क में फिर से आ गए थे। गाजीपुर, वाराणसी और लखनऊ पुलिस के अलावा एसटीएफ भी इन लोगों के बारे में पता लगाने में जुट गई है। माना जा रहा है कि मुख्तार के बाद ये लोग डंपी के कहने पर ही ठेके हथियाने में लगे हुए थे। इस बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है।