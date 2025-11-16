महिला की नग्न लाश की गुत्थी सुलझी, विवेचना कर रहे दारोगा ने ही विवाहिता को उतारा मौत के घाट

संक्षेप: हमीरपुर में सड़क किनारे महिला की नग्न अवस्था में मिली लाश की गुत्थी सुलझ गई है। महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज का केस दर्ज कराया था। विवेचना जिस दारोगा को मिली उसी ने महिला की राड से मारकर हत्या की थी। विवेचना के दौरान ही दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थीं।

यूपी के हमीरपुर में मौदहा कोतवाली के बसवारी मार्ग पर बरामद हुई 30 वर्षीय महिला की नग्न लाश की गुत्थी पूरी तरह से सुलझ गई है। पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली महिला की नजदीकियां दारोगा से बढ़ गई थीं। दोनों 12 नवंबर को कार में सवार होकर निकले थे। बीच रास्ते दारोगा ने महिला की लोहे की रॉड से प्रहार कर हत्या कर दी। सड़क किनारे शव फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड और कार बरामद कर ली है। दरोगा ने वारदात के समय जो टीशर्ट पहनी थी, वो भी मिल गई है। दरोगा मूलरूप से जनपद रायबरेली के थाना लालगंज के महमदमऊ गांव का निवासी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसपी डॉ.दीक्षा शर्मा ने बताया कि 13 नवंबर को मौदहा कोतवाली के बसवारी मार्ग पर एक महिला का नग्नावस्था में शव मिला था। उसी दिन थाने में चौकीदार की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराकर मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। 14 नवंबर को शव की शिनाख्त हो गई थी। 15 नवंबर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतका महोबा जनपद के कबरई थानाक्षेत्र के एक गांव की निवासी थी।

संदिग्ध कार को ट्रेस करते-करते हत्यारे तक पहुंची पुलिस एसपी ने बताया कि घटना के खुलासे को लेकर बसवारी-मौदहा मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। जिसमें पता चला कि घटना की रात घटनास्थल के आसपास एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज से वाहन का नंबर मिल गया। इस कार का मालिक देवेंद्र कुमार मृतका के गांव का निवासी निकला। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पूर्व में थाना कबरई में तैनात दारोगा अंकित कुमार यादव 12 नवंबर की शाम किसी निमंत्रण में जाने की बात कहकर कार ले गए थे। इसके बाद पूरा मामला खुल गया।

जांच करते-करते महिला से बढ़ी थी दरोगा की नजदीकियां एसपी ने बताया कि दारोगा से घटना के संबंध मे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह पहले थाना कबरई में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। इसी दौरान महिला द्वारा अपने पति एवं ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न संबंधी मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना उसके द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान महिला से उसकी जान-पहचान हो गई।

12 नवंबर की शाम महिला ने उसे साथ चलने के लिए कहा। इस पर उसने अपने परिचित देवेंद्र से किसी निमंत्रण में जाने का बहाना बनाकर गाड़ी मांगी। बाद में वह महिला को साथ लेकर महोबा से मुस्करा आया। रास्ते में किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहसबाजी भी हुई। इसी दौरान बसवारी वाले रोड से जाते समय किरन ने शौच के लिए गाड़ी रुकवाई। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी व महिला जैसे ही शौच को बैठी तभी उसने गाड़ी में पहले से रखी लोहे की रॉड से पीछे से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर उसने शव को सड़क किनारे गड्ढे में खींचकर छिपा दिया और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। अंकित ने बताया कि महिला मानसिक रूप से परेशान था।