पत्नी और मासूम दो बेटियों की सिलबट्टा से कूचकर की थी हत्या, कोर्ट ने दोषी पति को दी फांसी की सजा
यूपी के महोबा में पत्नी और दो बेटियों की सिलबट्टा से कूचकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया है। बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।
UP News: उत्तर प्रदेश के महोबा में पत्नी और दो मासूम बेटियों की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पति को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। बुधवार को अपर एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अपर्णा त्रिपाठी ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को कठोरतम दंड दिया। आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और दो बेटियों की सिलबट्टे से कूचकर हत्या कर दी थी। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अदालत के इस निर्णय को पीड़ित पक्ष के लिए बड़ी न्यायिक राहत माना जा रहा है।
शहर के समद नगर में 17 जुलाई 2023 को देवेंद्र विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी 36 वर्षीय राजकुमारी से झगड़ा होने के बाद सिल बट्टा से हमला बोल दिया। बचाव करने पर बेटी 9 वर्षीय आरुषि और 5 वर्षीय सोनाली की भी पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी। पत्नी और दो बेटियों को मौत की नींद सुलाने के बाद शराबी घर का दरवाजा बंद कर चंपत हो गया था। मृतका के पिता हरिप्रसाद पांचाल निवासी नौरंगा थाना मझगंवा हमीरपुर ने पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने पत्रावली कोर्ट में पेश की।
तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए देवेंद्र विश्वकर्मा को पत्नी और दो बेटियों की हत्या में दोषी करार देते हुए 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि दोषसिद्ध को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें