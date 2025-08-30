the husband did not like his wife taking with her parents he cut her nose with a knife and fled पति को पसंद नहीं थी पत्नी की ये बात, चाकू से नाक काटकर हो गया फरार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Ajay Singh संवाददाता, मुरादाबादSat, 30 Aug 2025 10:48 PM
यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में मायके वालों से बात करने को लेकर हुए विवाद में पति ने चाकू से हमला कर पत्नी की नाक काट दी। बाद में मौके से भाग गया। मायके वाले घायल महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मामले में मझोला पुलिस ने आरोपी के पति के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

थाना मझोला के गागन वाली मैनाठेर निवासी राबिया(उम्र 40 वर्ष) का निकाह सात साल पहले मोहल्ले के ही रहने वाले चांद मोहम्मद से हुआ था। चांद मोहम्मद पीतल पॉलिस का काम करता है। उसके कोई संतान नहीं थी इसलिए एक बेटी गोद ले रखी है। आरोप है कि राबिया जब भी अपने मायके वालों से बात करती तो पति चांद उसका विरोध करता था। इसको लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। राबिया की मां चंदा बी और बहन रवीना ने बताया की तीन दिन पहले भी राबिया के साथ उसके पति चांद मोहम्मद ने मारपीट की थी। जिसके बाद राबिया बच्ची को लेकर मायके आ गई थी।

आरोप है कि शुक्रवार को भी पति ने राबिया के घर पहुंचकर उससे झगड़ा किया और तेल डाल कर जलाने की धमकी दी। राबिया ने पुलिस में शिकायत की तो मामला शांत हो गया। मां चंदा बी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे राबिया बच्ची के कपड़े लेने ससुराल गई थी। जैसे ही राबिया ने कमरे का ताला खोला वैसे ही आरोपी चांद मोहम्मद ने चाकू से राबिया की नाक काट दी।

हमला करने के बाद आरोपी चांद मोहम्मद वहां से भाग निकला। घायल राबिया कपड़े से नाक दबाकर लहुलूहान हालत में भागकर मायके पहुंची। जिसके बाद मां और बहन मोहल्ले वालों की मदद से उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए राबिया को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया।

बाद में परिजन राबिया को लेकर मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। मामले में पीड़ित पक्ष ने मझोला थाने में तहरीर दी है। एसएचओ मझोला रवींद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के पर आरोपी चांद मोहम्मद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

