अपनी ही शादी में चिप्स लेकर भागे दूल्हे राजा बुरे फंसे, पुलिस ने दर्ज कर लिया केस

संक्षेप: हमीरपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर-कन्या पक्ष से 10-10 लोगों को लंच पैकेट और चाय-नाश्ते का इंतजाम कराया गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वेंडर बचा सामान समेट रहे थे तभी कुछ अराजकतत्व चिप्स, चाउमीन, पकौड़े और अन्य खाने-पीने के सामानों पर टूट पड़े।

यूपी के हमीरपुर के बीएनवी डिग्री कॉलेज में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में खाने-पीने का सामान लूटने वालों पर एफआरआई दर्ज कराई गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर सामान लूटकर ले जाने वालों की पहचान शुरू कर दी है। ‘अपनी ही शादी में चिप्स के पैकेट लेकर भागा दूल्हा’ शीर्षक से ‘हिन्दुस्तान’ में खबर प्रकाशित हुई थी। खबर छपते ही समाज कल्याण विभाग समेत प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्ती बरतने के निर्देश दिए। गुरुवार दोपहर आनन-फानन में राठ ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण मोहित कुमार की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 121 (1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि राठ के बीएनवी डिग्री कॉलेज के मैदान में 25 नवंबर को सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। 403 जोड़ों की शादियां कुशलता पूर्वक संपन्न हुई थीं। वर-कन्या पक्ष से 10-10 लोगों को लंच पैकेट और चाय-नाश्ते का इंतजाम कराया गया था। कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब वेंडर बचा सामान समेट रहे थे तभी कुछ अराजकतत्व चिप्स, चाउमीन, पकौड़े और अन्य खाने-पीने के सामानों पर टूट पड़े। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वहीं, कोतवाल राकेश कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल वीडियो के आधार पर छीना-झपटी करने वालों को चिह्नित किया जा रहा है।

निदेशक समाज कल्याण ने तलब की रिपोर्ट आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान में खबर प्रकाशित होने के बाद समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने रिपोर्ट तलब की। स्थानीय स्तर पर विभाग ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा गया है कि कार्यक्रम की समाप्ति के बाद बचे हुए सामान की पैकिंग करते समय कुछ अराजकतत्वों द्वारा चिप्स के पैकेट लेकर भागने का प्रयास किया गया था लेकिन शीघ्र ही कार्यक्रम के आयोजकों और पदाधिकारियों ने उन्हें कार्यक्रम स्थल से बाहर करते हुए स्थिति सामान्य कर ली।

क्या कहती है बीएनएस की धारा 121 (1) इस धारा के तहत लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर पांच साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह कानून तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक को उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए चोट पहुंचाता है।