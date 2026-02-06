शादी वाले दिन ही दूल्हे की मौत; बारात की जगह घर से निकली अर्थी, खुशियां मातम में बदलीं

संक्षेप: मिर्जापुर के लालगंज क्षेत्र में एक ऐसी हृदयविदारक घटना घटी है, जिसने खुशियों भरे घर को गहरे मातम में डुबो दिया। जिस आंगन में शहनाइयां बजनी थीं और शाम को दूल्हे की बारात निकलनी थी, वहां से उसकी अर्थी उठी। इस दर्दनाक हादसे ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

नियति का खेल भी बड़ा क्रूर होता है। यूपी के मिर्जापुर के निनवार दक्षिण गांव में गुरुवार को एक ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिस घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे और शाम को गाजे-बाजे के साथ बारात निकलनी थी, वहां से 27 वर्षीय दूल्हे पुष्पेंद्र कुमार सिंह की शव यात्रा निकली। शादी की रस्मों के बीच हुए इस हादसे ने एक झटके में सब कुछ उजाड़ दिया।

निनवार दक्षिण गांव निवासी पुष्पेंद्र कुमार सिंह घर पर रहकर खेती-बाड़ी का काम संभालता था। गुरुवार को उसकी शादी का दिन था और घर में मेहमानों व रिश्तेदारों की चहल-पहल थी। सुबह करीब सात बजे पुष्पेंद्र ने घरवालों से कहा कि वह किसी जरूरी काम से लालगंज जा रहा है। घर से महज दो किलोमीटर दूर बाणसागर नहर के पास उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और वह सीधे गहरी नहर में जा गिरा।

नहर के पास खेल रहे बच्चों ने जैसे ही बाइक को गिरते देखा, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद बाइक और पुष्पेंद्र को बाहर निकाला। बाइक के नंबर से पहचान कर परिजनों को सूचित किया गया। आनन-फानन में उसे सीएचसी लालगंज और फिर मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एक साथ चढ़े थे दो भाइयों के तिलक इस परिवार पर दुखों का पहाड़ इसलिए भी बड़ा है क्योंकि घर में एक नहीं, बल्कि दो-दो शादियां थीं। बुधवार को ही पुष्पेंद्र और उसके छोटे भाई उपेंद्र (जो हाल ही में पुलिस में सिपाही भर्ती हुआ है) का एक साथ तिलक चढ़ा था। पुष्पेंद्र की बारात गुरुवार को जानी थी और उपेंद्र की शादी 10 फरवरी को तय है। जिस घर में दो भाइयों के सेहरा सजाने की तैयारी थी, वहां अब बड़े भाई की मौत से सन्नाटा पसरा हुआ है।

मंगल गीतों की जगह गूंजी चीखें जैसे ही पुष्पेंद्र की मौत की खबर घर पहुँची, कोहराम मच गया। महिलाएं जो कुछ देर पहले तक मंगल गीत और सोहर गा रही थीं, वे फूट-फूट कर रोने लगीं। घर के बाहर खड़ी सजी-धजी गाड़ियां और शाम के जश्न की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। पुष्पेंद्र दो भाइयों में बड़ा था और उसकी मौत ने छोटे भाई उपेंद्र सहित पूरे परिवार को तोड़ दिया है।