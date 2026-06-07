यूपी की इस यूनिवर्सिटी में 50 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, शासन ने दी मंजूरी

अब शासन से स्वीकृत 50 नए पद जुड़ने के बाद कुल 97 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन नए पदों का रोस्टर तैयार करने में जुट गया है। रोस्टर प्रक्रिया पूरी होते ही विज्ञापन जारी होगा। कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने बताया कि शासन ने 50 नए शिक्षक पदों की स्वीकृति दी है।

UP News : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 50 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नियुक्ति के बाद से शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी और छात्र-शिक्षक का अनुपात भी सुधरेगा। माना जा रहा है कि इससे विवि की रैंकिंग में भी सुधार होगा। एमएमएमयूटी में मौजूदा समय में छह हजार से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की संख्या कम है। विश्वविद्यालय 177 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन रिक्तियों और सीमित नियुक्तियों की वजह से तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। इसे लेकर विवि ने शासन को शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा था, जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया है। विवि का मानना है कि इस पहले से छात्रों को राहत मिलेगी और पढ़ाई की गुणवत्ता और बेहतर होगी। बता दें कि एमएमएमयूटी में पहले से 47 शिक्षक पद रिक्त हैं, जिनके लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन करीब आठ माह बाद भी चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

अब शासन से स्वीकृत 50 नए पद जुड़ने के बाद कुल 97 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन नए पदों का रोस्टर तैयार करने में जुट गया है। रोस्टर प्रक्रिया पूरी होते ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने बताया कि शासन ने 50 नए शिक्षक पदों की स्वीकृति दी है। इस पहल से शिक्षक और छात्र अनुपात में सुधार होगा। इस स्वीकृति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति होगी और विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी सुधार होगा।

विश्वविद्यालय में 20 नए शिक्षक नियुक्त, 17 बने वरिष्ठ आचार्य अभी हाल में ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में 20 नए शिक्षकों की नियुक्तियों के चयन का अनुमोदन किया गया था। इसके साथ ही करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत तीन सहयुक्त आचार्यों को आचार्य पद पर पदोन्नति भी मिली है।

नवनियुक्त शिक्षकों में तीन आचार्य, सात सहयुक्त आचार्य तथा 10 सहायक आचार्य शामिल हैं। कार्य परिषद ने भौतिकी विज्ञान विभाग में सहयुक्त आचार्य पद पर डॉ. रामसेवक सिंह और संजय कुमार, मनोविज्ञान विभाग में सहायक आचार्य पद पर नेहर्षि, भूगोल विभाग में सहयुक्त आचार्य पद पर डॉ. स्वर्णिमा सिंह, प्राचीन इतिहास विभाग में आचार्य पद पर कान्ति उमर, सहयुक्त आचार्य पद पर सत्येन्द्र कुमार मिश्रा और सहायक आचार्य पद पर नीरज मिश्रा के चयन को स्वीकृति प्रदान की है।

वहीं अर्थशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य पद पर सौरभ दूबे, मध्यकालीन इतिहास विभाग में सहायक आचार्य पद पर अमित कुमार चौबे और हृदयेश रंग मौर्य, कम्प्यूटर साइंस विभाग में आचार्य पद पर सुनील कुमार सिंह, प्राणि विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य पद पर तानिया त्रिपाठी, रसायन विज्ञान विभाग में सहयुक्त आचार्य पद पर सचिन कुमार सिंह और सहायक आचार्य पद पर धर्मेन्द्र यादव, वाणिज्य विभाग में आचार्य पद पर अलका सिंह, सहयुक्त आचार्य पद पर आकाश अग्रवाल और मनीष कुमार तथा सहायक आचार्य पद पर सारिका गुप्ता, नीरा पाल और अंशिका मिश्रा के चयन को स्वीकृति दी गई है।