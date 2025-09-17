जीरो टॉलरेंस का नारा गोरखपुर कांड ने साबित किया जीरो, छात्र की हत्या पर बरसे अखिलेश यादव

गोरखपुर में पशु तस्करों द्वारा मारे गए छात्र की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि यह घटना बताती है कि जीरो टॉलरेंस का नारा ही जीरो हो चुका है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या को लेकर यूपी की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर की यह घटना दर्शाती है कि सरकार का 'जीरो टॉलरेंस' का नारा अब वास्तव में जीरो हो गया है। अखिलेश यादव ने हत्यारोपियों के एनकाउंटर में पकड़े जाने के सवाल पर पूछा कि क्या इससे छात्र की जान वापस आ जाएगी?

गोरखपुर में सोमवार रात पशु तस्करों ने छात्र दीपक की हत्या कर दी थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बवाल काटा था। सपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अखिलेश ने इसी को लेकर हुए सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा सरकार के संरक्षण में अवैध धंधों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार यह सवाल उठ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग ऐसे अवैध धंधों (पशु वध) को बढ़ावा दे रहे हैं। परिणामस्वरूप, भारत आज निर्यात (मांस निर्यात) में नंबर एक पर है और कई लोगों ने इसमें भारी निवेश भी किया है।

अखिलेश ने भाजपा पर पाखंड करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जरा सोचिए, जो लोग वैध-अवैध की बहस के दौरान वध के नाम पर वोट लेते थे, आज नौ साल बाद भी (प्रदेश में) तस्करी हो रही है और तस्करी के कारण एक युवक की जान चली गई।