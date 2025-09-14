उल्टा पड़ गया दांव; गोवंश के शक में गाड़ी का पीछा कर रहे हिंदूवादियों को घेरकर पीटा

अलीगढ़ में गोवंश के शक में एक गाड़ी का पीछा करना हिंदूवादी संगठनों का दांव उल्टा पड़ गया। गोवंश के शक में गाड़ी का पीछा कर रहे हिंदूवादियों को लोगों ने घेरकर जमकर पीटा। घटना रोरावर थाना क्षेत्र के तबेला मंडी रोड पर हुई। मामले में एक नामजद और अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

अलीगढ़ में रोरावर थाना क्षेत्र में शनिवार देररात गोवंश के शक में एक गाड़ी का पीछा कर रहे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को लोगों की भीड़ ने घेर लिया। उनके साथ जमकर मारपीट की, जिसमें चार लोग घायल हो गए। आरोप है कि मोबाइल फोन व रुपये छीन लिए। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते तनाव पैदा हो गया। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों को संभाला। मामले में एक नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनकी तलाश की जा रही है।

गांधीपार्क के माली नगला निवासी सनातन धर्म रक्षक दल के कार्यकर्ता अंकित सैनी के अनुसार उनके एक साथी कार्यकर्ता को सूचना मिली थी कि बिना नंबर प्लेट की एक मैक्स गाड़ी गोवंश को अवैध कटान के लिए ले जा जा रही है। इस पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया। गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की, मगर चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। रोरावर थाना क्षेत्र के तबेला मंडी रोड पर कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रुकवा लिया। कार्यकर्ताओं के अनुसार गाड़ी में तीन गाय व दो भैंस भरी हुई थीं।

संगठन के कार्यकर्ता कुछ समझ पाते, उससे पहले ही चालक ने शोर मचा दिया। इस पर 30 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसमें पंडित विवेक शिवानंद, राकेश सोलंकी, प्रत्यूष मित्तल व देव उपाध्याय बुरी तरह घायल हो गए। आरोप है कि आरोपियों ने कार्यकर्ताओं से सात हजार रुपये व दो मोबाइल फोन छीन लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मगर तब तक आरोपी फरार हो चुके थे।

सब्जी व होटल वालों के खिलाफ मुकदमा तहरीर में पीड़ित ने दानिश के भाई फैजान को नामजद किया है। इसके अलावा जर्राह केंद्र वाला, एक होटल वाले व सब्जी वाले व अज्ञात द्वारा मारपीट करना बताया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिह्नित कर रही है।

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई गाड़ी पुलिस ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें गाड़ी कैद हुई है। हालांकि गाड़ी में केवल भैंस नजर आ रही हैं। गोवंश नहीं दिखे।