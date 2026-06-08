पहली बीवी ने शौहर के अरमानों पर फेरा पानी, पुलिस को चकमा देकर भाग निकला दूल्हा
पहली बीवी ने शौहर के अरमानों पर पानी फेरा। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही दूल्हा मौके से फरार हो गया। लेकिन जब तक निकाह की रस्में पूरी हो चुकीं थीं। नवविवाहिता ने बरात के साथ जाने से इंकार कर दिया। बरात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई।
यूपी के अलीगढ़ में थाना क्षेत्र के गांव रामपुर शाहपुर में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब दूसरा निकाह कर रहे युवक की पहली पत्नी पुलिस को विवाह स्थल पर लेकर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही दूल्हा मौके से फरार हो गया। लेकिन जब तक निकाह की रस्में पूरी हो चुकीं थीं। नवविवाहिता ने बरात के साथ जाने से इंकार कर दिया। बरात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई।
पुलिस के अनुसार थाना क्वार्सी क्षेत्र की रहने वाली महिला ने थाना चंडौस पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसका निकाह करीब तीन वर्ष पूर्व जिला बुंलदशहर क्षेत्र के हापुड़ निवासी युवक के साथ हुआ था। आरोप है कि पिछले एक वर्ष से उसका पति उसके साथ मारपीट करता था और उसे घर से निकाल दिया था। तब से वह अपने मायके में रह रही है। महिला का आरोप है कि उसका पति बिना तलाक दिए सोमवार को गांव रामपुर शाहपुर निवासी युवती के साथ दूसरा निकाह कर रहा है। शिकायत मिलने के बाद थाना चंडौस पुलिस तत्काल हरकत में आई और विवाह समारोह स्थल पर पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस के पहुंचने की सूचना मिलते ही दूल्हा मौके से फरार हो गया। कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
बाद में बरातियों को भी पूरी स्थिति की जानकारी मिली, लेकिन तब तक निकाह की रस्में सम्पन्न हो चुकी थीं। इसके बावजूद लड़की पक्ष ने भी दुल्हन को बरात के साथ भेजने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप बरात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। इस संबंध में कोतवाल सत्यवीर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। हालांकि तब तक निकाह की कुछ रस्में पूरी हो चुकी थीं, लेकिन लड़की पक्ष ने युवती को विदा नहीं किया और बरात लौट गई। मामले की जांच की जा रही है तथा शिकायत के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
देवर पर दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज
महिला ने बताया कि उसने चार माह पूर्व एसएसपी से शिकायत की थी। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने देवर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। उसका आरोप है कि देवर द्वारा दुष्कर्म किए जाने के बाद वह गर्भवती भी हो गई थी। इस मामले की जांच भी पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। दूसरे निकाह का आरोप, दुष्कर्म के मुकदमे और विवाह स्थल पर पुलिस पहुंचने की घटनाओं ने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें