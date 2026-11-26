यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहे ओपिनियन पोल की कड़ी में पहला ऐसा सर्वे आया है, जिसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है। यही नहीं, सपा वोट प्रतिशत में भी भाजपा के आगे हो गई है।

यूपी विधानसभा चुनाव का पहले ऐसा ओपिनियन पोल आया है जिसमें समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, बिना कांग्रेस से गठबंधन ही सपा का वोट प्रतिशत भाजपा से ज्यादा है। यह सर्वे 'स्कोर इंटेलिजेंस' एजेंसी ने किया है। 15 अक्टूबर से 23 नवंबर 2026 के बीच 91,429 मतदाताओं के बीच किए गए इस सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बेहद करीबी मुकाबला है। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कुल वोट प्रतिशत के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर बढ़त बना ली है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की स्थिति में सपा नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े (202 सीट) को भी पार करता दिख रहा है। अलग-अलग चुनाव लड़ने की स्थिति में भाजपा और एनडीए को बहुमत मिलने के आसार जताए गए हैं।

स्कोर इंटेलिजेंस के ओपिनियन पोल का सबसे चौंकाने वाला पहलू कुल वोट प्रतिशत के आंकड़े हैं। सर्वे के मुताबिक, प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 36.98 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 36.69 फीसदी वोट मिल सकते हैं। इस तरह वोट शेयर के लिहाज से सपा ने भाजपा पर 0.29 फीसदी की बढ़त हासिल की है। अन्य दलों के संभावित वोट प्रतिशत की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को 11.45%, कांग्रेस को 7.67% और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) को 2.54% वोट मिल सकते हैं।

अनुप्रिया पटेल की अपना दल (सोनेलाल) को 1.23%, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल को 1.15%, ओपी राजभर की सुभासपा को 0.80% और संजय निषाद की निषाद पार्टी को 0.51% वोट मिल सकते हैं। राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 0.12% और अन्य को 0.87% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है।

अलग लड़ने पर भी सपा 202 तक 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 202 सीटों की आवश्यकता होती है। सर्वे एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक, यदि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो वोटों के जुड़ाव से इंडिया गठबंधन को 174 से 219 सीटें मिलने का अनुमान है, जो स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को पार करता है। दूसरी ओर, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खाते में 181 से 226 सीटें जाने की संभावना व्यक्त की गई है।

यदि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होता है, तब भी समाजवादी पार्टी को 160 से 202 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, यानी अकेले लड़ने की स्थिति में भी सपा का ऊपरी आंकड़ा बहुमत की दहलीज तक पहुंच रहा है। वहीं, बिना गठबंधन वाली स्थिति में दलीय आधार पर अन्य पार्टियों की संभावित सीटों का अनुमान भी दिया गया है। भाजपा को 177–215 सीटें, समाजवादी पार्टी को 160–202 सीटें, राष्ट्रीय लोक दल को 10 सीटें, अपना दल (सोनेलाल) को 5 सीटें, सुभासपा को 3 से 5 सीटें, निषाद पार्टी को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट मिल सकती है।