Hindi NewsUP NewsThe fight to get the businessman to rub his nose came to a head, BJP leaders made a compromise
व्यापारी से नाक रगड़वाने की लड़ाई 'नाक' पर आई, भाजपा नेताओं ने कराया समझौता

व्यापारी से नाक रगड़वाने की लड़ाई 'नाक' पर आई, भाजपा नेताओं ने कराया समझौता

संक्षेप: मेरठ में सरेराह एक कारोबारी से भाजपा नेता की रार और सड़क पर नाक रगड़वाने के मामले का गुरुवार को पटाक्षेप हो गया। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया। सर्किट हाउस में समझौतानामे पर हस्ताक्षर किए गए। मंत्री सोमेंद्र तोमर का नाम आने के कारण भाजपा की जमकर किरकिरी हुई थी।

Thu, 30 Oct 2025 11:50 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ, मुख्य संवाददाता
मेरठ में तेजगढ़ी चौराहे के पास व्यापारी से नाक रगड़वाने के विवाद का गुरुवार को पटाक्षेप हो गया। भाजपा नेताओं ने पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों में समझौता कराकर मामले को समाप्त करा दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि सर्वसमाज के हित में समझौता हुआ है। हालांकि चर्चा है कि भाजपा और संघ के बड़े पदाधिकारी की मध्यस्थता से पटाक्षेप हुआ है।

गत दिनों तेजगढ़ी चौराहे के पास व्यापारी सत्यम रस्तोगी से नाक रगड़वाने के मामले में गुरुवार को सर्किट हाउस में समझौता हो गया। ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर का नाम आने के कारण भाजपा की जमकर किरकिरी हो रही थी। मामले को लेकर भाजपा प्रदेश नेतृत्व काफी नाराज था। इसके बाद सांसद-विधायक से लेकर संघ और संगठन पदाधिकारी समझौता कराने में जुट गए।

ये भी पढ़ें:UP में सत्ता की धौंस; BJP नेता ने पुलिस के सामने कारोबारी से सड़क पर रगड़वाई नाक

गुरुवार को सर्किट हाउस में सांसद अरुण गोविल, जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक, विधायक अमित अग्रवाल, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवकुमार राणा और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, पूर्व प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा आदि की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। सत्यम रस्तोगी और उनके परिवार के लोगों ने भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई से इंकार कर दिया है।

शपथ पत्र देकर कहा रंगदारी मांगने जैसी घटना नहीं हुई थी। संयुक्त गुर्जर परिसंघ अध्यक्ष भोपाल सिंह गुर्जर, जिला पंचायत सदस्य विपिन भड़ाना, ब्लॉक प्रमुख नितिन की मौजूदगी में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। विकुल की मां और परिवार के सदस्य भी सर्किट हाउस में मौजूद रहे। वहीं जेल गए हैप्पी भड़ाना, सुबोध और आयुष शर्मा के परिवार के लोग भी मौजूद रहे।

सर्वसमाज के हित और जातीय वैमनस्यता रोकने को हुआ समझौता

कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में विपक्ष के लोग समाज में जातीय वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। सर्वसमाज के हित और विपक्ष की जातीय वैमनस्यता की राजनीति खत्म करने के लिए समझौता दोनों पक्षों के लोगों ने मिलकर किया है।