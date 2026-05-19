बच्चों को अश्लील कंटेंट भेजने वाले इंजीनियर ने बनाए थे 21 चैनल, 7 हजार लोग बने थे मेंबर
इंजीनियर ने पूछताछ में बताया कि उसने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अलग-अलग ग्रुप बनाए थे। इसमें वह सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अश्लील वीडियो-फोटो भेजता था। टेलीग्राम पर उसके 21 चैनलों में 7 हजार लोग बतौर सदस्य जुड़े थे। इन चैनलों पर 10 हजार अश्लील वीडियो और 40 हजार अश्लील फोटो पाए गए हैं।
बच्चों को अश्लील फोटो-वीडियो भेजने वाले प्रयागराज के इंजीनियर की करतूतों की जांच-पड़ताल में पता चला कि उसने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अलग-अलग नामों से 21 चैनल बना रखे हैं। इस चैनलों में सात हजार लोग जुड़े हैं। सभी को वह पैकेज के हिसाब से अश्लील वीडियो और फोटो भेजता था।
पुलिस क्षेत्राधिकारी अंकित मिश्रा ने बताया कि प्रयागराज के थाना घूमनगंज के मोहल्ला न्यू मार्केट शिवाला निवासी इंजीनियर विकास सिंह ने पूछताछ में बताया कि उसने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अलग-अलग ग्रुप बनाए थे। इसमें वह सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अश्लील वीडियो-फोटो भेजता था। टेलीग्राम पर उसके 21 चैनलों में सात हजार लोग बतौर सदस्य जुड़े थे। इन चैनलों पर 10 हजार अश्लील वीडियो और 40 हजार अश्लील फोटो पाए गए हैं। विकास के चार बैंक एकाउंट का पता चला है। इनमें एक करोड़ 20 लाख की धनराशि की जानकारी हुई है। पुलिस के अनुसार, 2020 से विकास यह गंदा काम कर रहा है। 2019 में उसने प्रयागराज के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। वह चैनल के सदस्यों को मंथली और क्वार्टली प्लान देता था। लोगों को निजी अंगों की फोटो और वीडियो भेजता था। उसके बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं, पता लगाया जा रहा है।
350 रुपए लिया जाता था सब्सक्रिप्शन शुल्क
इंजीनियर को सोमवार को प्रयागराज से गिरफ्तार कर हरदोई लाया गया था। यहां कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दरोगा रोशन सिंह की ओर से दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि टेलीग्राम एप पर एक चैनल के जरिए बच्चों में अश्लील सामग्री प्रसारित की जा रही है। जांच में पता चला कि इस चैनल तक पहुंचने के लिए 350 रुपये सब्सक्रिप्शन शुल्क भी लिया जाता है। यह रकम एचडीएफसी बैंक के एक खाते में भेजी जा रही थी जो विकास सिंह के नाम पर दर्ज है। पुलिस ने तफ्तीश बढ़ाई तो पता चला कि विकास इंजीनियर है और प्रयागराज का रहने वाला है। पता चला कि विकास के तीन अलग-अलग खातों में करीब ढाई करोड़ रुपये जमा हैं। एडीशनल एसपी पूर्वी सुबोध कुमार के मुताबिक जिन चैनलों के माध्यम से यह धंधा चलाया जा रहा है, उनकी भी जांच की जा रही है।
एक महीने की कवायद के बाद अरोपी तक पहुंची पुलिस
नाबालिग बच्चों तक टेलीग्राम एप से अश्लील वीडियो और तस्वीरें पहुंचाने के मामले की तह तक पहुंचने में पुलिस को एक महीने से भी ज्यादा समय लगा। शुरुआती शिकायत के बाद पुलिस खुद सक्रिय हुई और मुखबिर से जाल बिछाकर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपित तक पहुंच गई। पुलिस के अनुसार, अप्रैल में एक युवक ने एआई से बने अश्लील वीडियो देखे। इनमें टेलीग्राम चैनल पर एक उसका एआई जनरेटेड अश्लील वीडियो दिखा। तब उसने शिकायत दर्ज कराई। शहर कोतवाली में तैनात दरोगा रोशन सिंह ने बताया कि छानबीन की गई तो उक्त चैनल पर अश्लील सामग्री नजर आई। एडमिन का पता लगाने के लिए मुखबिर से वीडियो डाउनलोड कराने का प्रयास कराया गया। तब उससे एडमिन की तरफ से 350 रुपये मांगे गए। उसके कहे अनुसार, तैयार हो जाने पर उसने रुपये भेजने के लिए खाता व आईएफएससी कोड भी भेजा। यह खाता प्रयागराज निवासी विकास का निकला। पूछताछ में विकास ने बताया कि पहले वह एप पर कुछ वीडियो ऐसे ही अपलोड कर देता था। फिर गूगल के जरिए पूरी जानकारी जुटाता था कि उसे किस-किस व्यक्ति ने देखा। इसके बाद वीडियो देखने वाले से संपर्क कर ऐसे और वीडियो भेजने की बात करता था। बदले में चैनल सब्सक्राइब और रुपये भेजने को कहता था।
बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों में बढ़ी चिंता
मामला सामने आने के बाद अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में गहरी चिंता देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच इस तरह की सामग्री बच्चों के मानसिक विकास पर बुरा असर डाल सकती है। अभिभावकों ने पुलिस से मांग की है कि ऐसे नेटवर्क चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाए।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें