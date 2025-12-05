Hindustan Hindi News
मेरी मौत के जिम्मेदार जिलाध्यक्ष होंगे; BJP मंडल अध्यक्ष की पोस्ट से मचा हड़कंप

मेरी मौत के जिम्मेदार जिलाध्यक्ष होंगे; BJP मंडल अध्यक्ष की पोस्ट से मचा हड़कंप

संक्षेप:

आगरा की भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सार्वजनिक हो गई है। मंडल अध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उनके खिलाफ पोस्ट लिखते हुए अपनी जान को खतरा बताया और मौत पर जिलाध्यक्ष के ही दोषी होने की बात लिखकर खलबली मचा दी है।

Dec 05, 2025 08:26 am ISTYogesh Yadav हिन्दुस्तान, आगरा, (संवाददाता)।
भारतीय जनता पार्टी के अछनेरा देहात मंडल अध्यक्ष कौशल प्रताप सिंह की एक फेसबुक पोस्ट ने आगरा जिले में सियासी हलचल मचा दी है। मंडल अध्यक्ष ने अपनी फेसबुक पोस्ट में न सिर्फ अपनी जान को खतरा बताया, बल्कि सीधे जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया कि मेरी मौत का जिम्मेदार होंगे। हालांकि, बाद में यह पोस्ट सोशल मीडिया से हटा ली गई, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो गए हैं।

मंडल अध्यक्ष कौशल प्रताप सिंह की वायरल हुई पोस्ट के स्क्रीनशॉट में लिखा गया था कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। मेरी मौत के जिम्मेदार जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया होंगे। इसके साथ ही उन्होंने जिलाध्यक्ष पर दलालों के साथ मिले होने का गंभीर आरोप लगाया।

कौशल प्रताप सिंह ने इसके बाद दो और पोस्ट कर संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा में छह मंडल अध्यक्ष हैं, बस देखना है कि संगठन के कितने अध्यक्ष हैं। दूसरी पोस्ट में उन्होंने पूछा देखना है कि संगठन हावी रहता है या पर्सनल लोग। इन पोस्ट्स ने पार्टी के अंदर की गुटबाजी और मौजूदा कार्यप्रणाली को लेकर चल रही चर्चाओं को हवा दे दी है।

कौशल प्रताप सिंह के वेरीफाइड अकाउंट से की गई यह पोस्ट कुछ देर बाद डिलीट कर दी गई। वहीं, जब जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया से इस संबंध में संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि किस नेता ने किन हालात में, क्यों ऐसी पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

अब भले ही मंडल अध्यक्ष ने पोस्ट को डिलीट कर दिया है लेकिन यह साफ है कि पार्टी में तनातनी चल रही है। माना जा रहा है कि पोस्ट का सार्वजनिक होना आगे किसी बड़ी गुटबाजी को हवा दे सकता है। इस तरह से इस घटना ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बहसबाजी को भी तेज किया है।