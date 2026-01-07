यूपी SIR में तीन करोड़ नाम गायब, अब हर बूथ पर जूझना होगा, किसके लिए बड़ी चुनौती?

संक्षेप: यूपी की वोटर लिस्ट से करीब तीन करोड़ नाम गायब हो गए हैं। ऐसे में सियासी दलों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब भाजपा-सपा और अन्य दलों को हर बूथ पर जूझना होगा।

चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची ने चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वैसे तो सभी दलों ने इसे लेकर कील-कांटे मजबूत करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या यानी 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटना उनके लिए चुनौती बनकर सामने आया है। उन्हें मतदाता सूची में अपनों की तलाश और मिलान की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। खासतौर पर बूथ स्तर की समीक्षा कर अपनों की तलाश करनी होगी। ऐसे में कई विधानसभा सीटों में सियासी दलों का समीकरण बदल जाए तो हैरत नहीं है।

शुरुआत में सपा के निशाने पर थी भाजपा एसआईआर की शुरुआत में सत्ता पक्ष विपक्ष के निशाने पर था। आरोप लगाए जा रहे थे कि एसआईआर के जरिये मतदाता सूची से विपक्ष के मतदाताओं की दबी-छुपी छंटनी की जा रही है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले मोर्चा खोला और एसआईआर के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। कुछ इसी तर्ज पर कांग्रेस ने कंट्रोल रूम बनाया और को-ऑर्डिनेटर बनाए। इस पूरी प्रक्रिया की निगहबानी में सत्तारूढ़ दल भाजपा भी पीछे नहीं रही।

भाजपा के लिए भी चुनौती कम नहीं एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला के नेतृत्व में चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई ताकि कहीं कोई चूक न हो लेकिन अंत आते-आते ये मशक्कत भाजपा के लिए तब चुनौती बन गई जब यह पता चला कि चार करोड़ मतदाताओं के नाम एसआईआर में कट रहे हैं। नतीजतन, भाजपा ने संगठन के साथ ही सरकार ने भी कील-कांट मजबूत कर विधायकों, सभासदों और पदाधिकारियों को आयोग में फार्म-6 फरने और आपत्तियां दर्ज कराने में जुटा दिया है।

बड़े शहरों में ज्यादा वोटरों के नाम कटे अब जबकि बड़े शहरों में जहां मिश्रित आबादी है, वहां सबसे ज्यादा संख्या में मतदाताओं के नाम कटे हैं। जैसे- लखनऊ में 12 लाख और दूसरे नंबर पर प्रयागराज में 11.56 लाख। वहीं कानपुर नगर, आगरा, गाजियाबाद, बरेली, मेरठ और गोरखपुर उन जिलों में शामिल हैं, जहां सबसे ज्यादा मतदाता कटे हैं।

मसलन, आगरा की नौ विधानसभा सीटों पर भाजपा ने वर्ष 2022 में बाजी मारी थी, आगरा में कटे करीब 8.5 लाख वोटों में अधिकांश भाजपा के मतदाता होंगे, यह कहना मुश्किल है लेकिन भाजपा को इन वोटों की तस्दीक करना बड़ी चुनौती होगा कि आखिर किस विधानसभा में कितने वोट उनके मजबूत बूथ से कटे हैं या फिर विपक्ष के गढ़ वाले इलाकों से..। कुछ ऐसी ही स्थिति प्रयागराज में है। वहां शहरी और ग्रामीण मिलाकर कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इनमें आठ भाजपा व सहयोगी दलों और चार सपा के पास हैं। कुछ ऐसी ही मशक्कत सभी सियासी दलों को अपने-अपने मजबूत गढ़ में करनी होगी।

ऐसे में भाजपा के साथ ही सपा, कांग्रेस और छोटे दलों के लिए यह पता लगाना चुनौती होगा कि इन मिश्रित आबादी वाली विधानसभा सीटों पर किसके, कितने वोट कहां से कटे हैं? ऐसे में पार्टियों ने बूथ स्तर की मतदाता सूची पर काम करना शुरू कर दिया है। हर गांव-देहात स्तर पर मतदाताओं की पहचान का काम किया जा रहा है।

सपा व कांग्रेस ने आयोग में आपत्तियां दर्ज कराने का काम तेज किया है लेकिन इन काटे गए 2.89 करोड़ मतदाताओं में कौन-किसका मतदाता था, इसकी पहचान सियासी दलों के लिए दुष्कर काम साबित हो और उनके सियासी समीकरणों पर असर पड़े तो हैरत नहीं। दूसरी ओर छोटे दलों के लिए भी बहुत सारे समीकरण बदल सकते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक बहुत तय सीमित होता है। दूसरी ओर एक करोड़ चार लाख लोग नोटिस पर भी प्रमाण नहीं दे पाए तो नाम कटने वालों की संख्या चार करोड़ हो जाएगी। ऐसे में एसआईआर से किसे नफा हुआ किसे नुकसान यह मिशन-2027 के नतीजे ही बताएंगे।

सबसे ज्यादा असर पश्चिम पर पड़ सकता है लगभग एक करोड़ मतदाताओं के नाम अकेले पश्चिमी यूपी में कटे हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में असर भी सबसे ज्यादा वहीं देखने को मिल सकता है। दूसरे नंबर पर मध्य यूपी आता है। यहां भी 95 लाख के आसपास मतदाताओं के नाम कटे हैं। सबसे कम नाम बुन्देलखंड में कटे हैं। यह संख्या लगभग 12-13 लाख है। जबकि पूर्वांचल में कटने वाले मतदाताओं की संख्या भी 70 लाख के आसपास है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगभग 3.50 करोड़ वोट मिले थे जो कुल मतदान का 41.29 फीसदी है। सपा को भी लगभग 2.95 करोड़ वोट मिले थे। यह कुल मतदान का 32.06 फीसदी है।