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अयोध्या, काशी, मथुरा में बसने की मुराद होगी पूरी, धार्मिक शहरों के लिए सीएम योगी की खास योजना

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाता
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यहां के धार्मिक शहरों अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज आदि में बसने की चाहत रखने वालों के लिए जल्द ही आवासीय और व्यावसायिक योजनाएं लांच  करने जा रही है। इसके लिए विकास प्राधिकरणों को जमीन के लिए पैसे भी दे दिए गए हैं।

अयोध्या, काशी, मथुरा में बसने की मुराद होगी पूरी, धार्मिक शहरों के लिए सीएम योगी की खास योजना

UP News: यूपी मे अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज जैसे धार्मिक शहरों में बसने की मुराद रखने वालों के लिए शानदार खबर है। यूपी की योगी सरकार इन शहरों के लिए आवासीय योजनाएं लांच करने जा रही है। राज्य सरकार धार्मिक शहरों में श्रद्धालुओं की संख्या और घर लेने की बढ़ती चाहत को देखकर आवासीय ही नहीं व्यावसायिक योजनाएं भी जल्द लांच कराने जा रही है। विकास प्राधिकरणों को इसके लिए जरूरत के आधार पर भूमि लेने के लिए पैसे दिए जाएंगे। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट और मथुरा में भूमि लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रयागराज से प्रस्ताव आ चुका है और शासन स्तर पर इसका परीक्षण चल रहा है।

अपार्टमेंट की बेहतर सुविधाएं

धार्मिक शहरों में पिछले कुछ सालों में श्रद्धालुओं के आने की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। वाराणसी-अयोध्या में तो रिकॉर्ड तोड़ लोग आ रहे हैं। इन शहरों में मकान लेने वालों की चाहत भी काफी तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों में इजाफा हुआ है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग इसीलिए चाहता है कि इन शहरों में आवासीय योजनाओं के साथ ही व्यावसायिक योजनाएं लाई जाएं। आवासीय योजनाएं लाने के लिए विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में भूमि लेने के लिए पैसे दिए जाएंगे।

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इसके साथ ही विकास प्राधिकरणों से कहा गया है कि वे व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए माल, होटल और गेस्ट हाउस बनाने के लिए भूमि आरक्षित करें। आवास विभाग ने विकास प्राधिकरण और परिषद से भूमि लेने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। किसानों से समझौते के आधार पर भूमि ली जाएगी। किसानों से बातचीत के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए शासन को भेजने को कहा गया है। अभी जितनी भूमि ली गई है, उसे जरूरत के आधार पर कम माना गया है।

प्रयागराज प्रस्ताव आना बाकी

आवास विभाग शहरों के पुराने भवनों को तोड़ कर उसके स्थान पर नए भवन बनाने की नीति के आधार पर भी विकास प्राधिकरणों को काम करने का कहा है। पुराने और ऐतिहासिक भवनों को जरूरत के आधार पर सुधारीकरण कराया जाएगा। इन्हें आधुनिक बनाने के लिए उसे तोड़कर बनाने या फिर संरक्षित करने की भी सुविधा दी गई है। शासन का मानना है कि धार्मिक और पर्यटक स्थल वाले शहरों को और अधिक सुंदर बनाने की जरूरत है।

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कहां कितनी ली गई भूमि

पुराने भवन संरक्षित करने की भी योजना

शहर भूमि हेक्टेयर में

अयोध्या 34.39

वाराणसी 126

चित्रकूट 5.44

मथुरा 111.51

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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