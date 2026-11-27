बृजभूषण से मुलाकात के अगले दिन योगी गोंडा पहुंचे, सीएम के साथ रहा सांसद बेटा करण भूषण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह के इलाके गोंडा में पहुंचे। यह दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब एक दिन पहले ही बृजभूषण शरण सिंह सवा साल बाद सीएम योगी से मिलने उनके आवास गए थे।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले तेजी से राजनीति घटनाक्रम हो रहे हैं। लखनऊ के पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ हुई लंबी भेंट के ठीक अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जिले गोंडा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से सांसद करण भूषण सिंह भी नजर आए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान करण भूषण सिंह के साथ-साथ गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और बहराइच के सांसद आनंद कुमार गौड़ के साथ विधायकों की भी मौजूदगी देखी गई।
एक दिन पहले ही गुरुवार की शाम लखनऊ में बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच करीब सवा साल के अंतराल के बाद एक घंटे से अधिक समय तक बातचीत हुई थी। इसके बाद अगले ही दिन सीएम न सिर्फ गोंडा पहुंचे बल्कि देवीपाटन मंडल के जिलों में आज और कल दोनों दिन रहेंगे।
2027 से पहले देवीपाटन और पूर्वांचल के समीकरण
सीएम योगी के बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव वाले इलाके में आने से ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास में दोनों नेताओं की मुलाकात ने कई चर्चाओं को जन्म दिया। हालांकि बृजभूषण ने मुलाकात के लिए जाते समय कहा कि मुख्यमंत्री की माता जी के निधन पर संवेदना जताने के लिए वह जा रहे हैं। राजनीति पर भी चर्चा होने की बात स्वीकारी थी।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इस घटनाक्रम को क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव वाली इन सीटों को छोड़कर सभी पर सपा ने भाजपा को हराया था। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अहम हो गए हैं।
बृजभूषण शरण सिंह के बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर से भाजपा के विधायक भी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जब महिला पहलवानों के आरोपों के बाद बृजभूषण शरण सिंह को भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो उनके छोटे छोटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज लोकसभा सीट से उतारा और वह सांसद भी बने।
बीते कुछ समय में बृजभूषण शरण सिंह के अलग-अलग बयानों को लेकर सियासी चर्चाएं चलती रही हैं। कभी मुलायम सिंह यादव की तारीफ तो कभी अखिलेश के पक्ष में उनके बयान सुनाई दिए। ऐसे में लखनऊ की मुलाकात और तुरंत बाद उनके जिले गोंडा दौरे ने स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई चर्चाओं को हवा दे दी है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।