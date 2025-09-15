लाठीचार्ज में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, परिवार को CM योगी का भरोसा

यूपी के गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज में भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। थाना प्रभारी समेत छह पुलिस वालों के निलंबन और एसआईटी जांच का आदेश देने के बाद सोमवार को सियाराम के परिवार को आश्वस्त किया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।

गाजीपुर में नोनहरा थाने पर घेराव के दौरान लाठीचार्ज में मारे गए दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय के पिता और बड़े भाई ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से घटनाक्रम की जानकारी ली। आश्वस्त किया कि मामले की एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का अधिकारियों को निर्देश दिया। गाजीपुर से एमएलसी विशाल सिंह चंचल के साथ सियाराम उपाध्याय का परिवार सीएम योगी से मिलने पहुंचा था।

इससे पहले भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय ने रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री से भेंट की। इसी मुलाकात के बाद सीएम योगी ने डीजीपी को एसआईटी जांच का आदेश दिया था। दिवंगत सियाराम उपाध्याय के पिता गिरजाशंकर उपाध्याय और बड़े भाई शशिकांत उपाध्याय सोमवार दिन में 12 बजे मुख्यमंत्री से मिले। करीब 15 मिनट की मुलाकात में मुख्यमंत्री ने दिवंगत भाजपा कार्यकर्ता के पिता और बड़े भाई से घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि मामले की एसआईटी जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।

गौरतलब है कि पिछले सोमवार को बिजली खंभा को लेकर भाजपा से जुड़े दो पक्षों में विवाद हो गया था। इसके बाद एक पक्ष ने नोनहरा थाने पर प्रदर्शन किया और धरना देना शुरू कर दिया था। पुलिस ने देर रात बिजली बंद करके भाजपाइयों पर लाठीचार्ज कर दिया। भाजपाइयों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। दिव्यांग सियाराम भाग नहीं सके तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया और इलाज के दौरान दूसरे दिन उनकी मौत हो गई थी।

निष्पक्ष जांच के लिए एसपी को हटाने की मांग गाजीपुर। नोनहरा थाने की घटना के विरोध में सोमवार को पूर्वांचल छात्र सेना के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया। सरजू पांडेय पार्क से प्रदर्शन करते हुए छात्रनेता कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने एडीएम (वित्त एवं राजस्व) दिनेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। घटना में दोषी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की गई।

भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष निमेष पांडेय ने कहा कि नोनहरा थाने की घटना ने ब्रिटिश हुकूमत की याद ताजा कर दी। एसपी के संरक्षण में पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया। इसमें दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई। कई कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए। निष्पक्ष जांच के लिए एसपी को हटाने की मांग की गई। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री राघवेंद्र सिंह ने कहा कि गाजीपुर पुलिस ने पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया।