संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, कागजात तलब, कल सुबह सुनवाई

संभल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कोई राहत तो नहीं दी लेकिन लेकिन कागज के साथ कल यानी शनिवार की सुबह दस बजे सुनवाई की तय की है। इस बीच मस्जिद को तोड़ने का काम दूसरे दिन भी जारी रहा।

संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने संबंधित कागजात पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल याचिका पर उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी व शशांक श्री त्रिपाठी को सुनकर दिया है। दशहरा अवकाश के दौरान यह याचिका दाखिल कर छुट्टी के दिन अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई। फिलहाल शनिवार को सुबह दस बजे सुनवाई तय की गई है।

याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण के लिए दो अक्तूबर गांधी जयंती व दशहरे की छुट्टी का दिन चुना गया जबकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता था।

इस कार्रवाई के पीछे आरोप है कि बारात घर तालाब की जमीन पर बना हुआ है जबकि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ है। शुक्रवार दोपहर एक बजे से करीब सवा घंटे हुई सुनवाई में मस्जिद पक्ष को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली लेकिन कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को आवश्यक कागजात पेश करने का निर्देश देते हुए शनिवार सुबह 10 बजे मामले में पुनः सुनवाई करने को कहा है। याचिका में राज्य सरकार, डीएम व एसपी संभल, एडीएम, तहसीलदार और ग्राम सभा गोसुलबारा रावां बुजुर्ग को पक्षकार बनाया गया है।

मस्जिद तोड़ने का कार्य दूसरे दिन भी जारी असमोली (संभल)। रायां बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने का कार्य दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। प्रशासन ने मस्जिद को हटाने के लिए चार दिन का समय दिया था, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वीकार किया। जुमे की नमाज अदा करने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही मस्जिद की दीवारें गिरानी शुरू कर दीं।

गांव में करीब 10 साल पहले ग्राम समाज की जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी। प्रशासन ने 10 जुलाई को इसे अतिक्रमण चिन्हित किया था। तहसीलदार कोर्ट ने दो सितबंर को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। बीते गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई की मौजूदगी में तालाब की 2860 वर्ग मीटर भूमि पर बने एक मैरिज हॉल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।