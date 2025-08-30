कारोबारी ने पुल पर रोकी कार, गंगा में दस रुपया चढ़ाया, प्रणाम किया और लगा दी छलांग

यूपी के मिर्जापुर में वाराणसी के एक कारोबारी ने गंगा में कूदकर जान दे दी है। घर से ड्राइवर के साथ विंध्याचल दर्शन की बात कहकर व्यापारी निकला था। पुल पर कार रुकवाई, ड्राइवर से दस रुपए लेकर चढ़ाया। इसके बाद गंगा को प्रणाम करके छलांग लगा दी।

मिर्जापुर में कटरा कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री पुल से शुक्रवार की सुबह वाराणसी के कारोबारी ने गंगा में कूदकर जान दे दी। कार से ड्राइवर के साथ पहुंचे कारोबारी ने गंगा में कूदने से पहले दस रुपए भी चढ़ाए और गंगा को प्रणाम किया। घर से वह विंध्याचल दर्शन पूजन करने की बात कहकर निकले थे। फिलहाल सुसाइड का कारण नहीं पता चल सका है। परिजनों का कहना है कि कारोबारी की मानसिक हालत ठीक नहीं चल रही थी। उनका इलाज भी चल रहा था।

वाराणसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र के चंदवार गांव निवासी 50 वर्षीय प्रमोद पांडेय ऊर्फ गुड्डू पुत्र यदुनाथ पांडेय बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार करते थे। शुक्रवार सुबह कार से ड्राइवर के साथ वह विंध्याचल दर्शन पूजन करने के लिए निकले। लगभग दस बजे उनकी कार कटरा कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री पुल पर पहुंची। उन्होंने चालक से कार रुकवाई और दस रुपए मांगे। उतरने के बाद पुल पर खड़े होकर मां गंगा को रुपए चढ़ाए। झुककर प्रणाम किया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते प्रमोद ने गंगा में छलांग लगा दी।

कारोबारी के कूदते ही ड्राइवर ने शोर मचाया। शोर सुनकर गंगा में मछली पकड़ रहे नाविकों ने पुल से लगभग 500 मीटर दूर चील्ह गांव के गंगा घाट से प्रमोद को बाहर निकाला। उन्हें मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रमोद को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि प्रमोद मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका इलाज चल रहा था। चील्ह थानाध्यक्ष विजय शंकर ने बताया कि वाराणसी के एक व्यक्ति ने गंगा में कूदकर जान दी है। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया है। परिजन शव लेकर घर चले गए हैं।

अमरोहा में बंधक बनाकर पीटने से आहत कारोबारी ने की थी खुदकुशी अमरोहा। सिपाहियों से 24 अगस्त को कोट पुलिस चौकी पर बुलवाने के बाद हैंडलूम कारोबारी को प्रताड़ित किया। दरोगा की मौजूदगी में गाली-गलौज करने वाले आरोपियों ने चौकी के भीतर गोली मारने तक की धमकी दी। बाद में एक दुकान में बंधक बनाकर पीटा। बेइज्जत होकर घर पहुंचे हैंडलूम कारोबारी ने पंखे के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। मामले से अंजान परिजन मृतक को सुपुर्दे खाक कर आए लेकिन बाद में मोबाइल से मिला वीडियो और सुसाइड नोट देख होश उड़ गए। तीन दिन पुराने मामले में अब पिता ने सभी आठ लोगों के खिलाफ बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों में मृतक की भाभी भी शामिल है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नल (नई बस्ती) में कारोबारी अताउल्लाह का परिवार रहता है। उनका 32 वर्षीय बेटा गुफरान हैंडलूम कारोबारी था। परिवार में पत्नी सबीना के अलावा दो बेटियां हैं। एक बेटी की उम्र तीन साल है जबकि दूसरी बेटी अभी महज तीन महीने की है। गुफरान घर में ही एक दुकान से हैंडलूम का कारोबार करता था। आरोप है कि बीते कुछ दिन से मोहल्ला कोट निवासी फजल अहमद, मोहल्ला सराय कोहना निवासी सोनू कवाब वाला, बब्लू व मोहसिन, मोहल्ला चाहमुल्लान निवासी अय्यूब बावर्ची, मोहल्ला बटवाल निवासी तंजीम बेग, मोहल्ला तलवार शाह निवासी सलीम और घर में ही रहने वाली सगी भाभी सना गुफरान तरह-तरह से प्रताड़ित कर रहे थे।

एफआईआर के मुताबिक बीती 24 अगस्त की शाम चार बजे मुख्य आरोपी फजल ने पुलिस की मदद से गुफरान को कोट पुलिस चौकी पर बुलाया। आरोप है कि फजल ने दरोगा के सामने ही गोली मारने की धमकी तक दे डाली। आरोपी इसके बाद गुफरान को खींचते हुए चौकी से कोट चौराहे पर स्थित एक दुकान पर ले गए। वहां करीब एक घंटे तक बंधक बनाकर पीटा। बेइज्जत करते हुए आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।

शाम में करीब पांच बजे गुफरान जैसे-तैसे आरोपियों से बचकर घर पहुंचा और पंखे के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। परिजन तुरंत ही उसे नीचे उतारकर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने गुफरान को मृत घोषित कर दिया। पूरे प्रकरण से अंजान परिजनों ने अगले दिन गुफरान का शव सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। घर लौटने के बाद परिजनों ने गुफरान का मोबाइल चेक किया तो उसमें 1:05 मिनट का एक वीडियो मिला, जिसमें गुफरान ने अपनी मौत के लिए फजल, सोनू कवाब वाला, बबलू, मोहसिन, अय्यूब बावर्ची, तंजीम बेग, सलीम और सना को जिम्मेदार ठहराया।