शारीरिक शोषण कर रहा था व्यापारी नेता, युवती ने बनाया अपना ही वीडियो और...

यूपी के लखीमपुर में एक युवती का व्यापारी नेता शारीरिक शोषण कर रहा था। उसे शादी का झांंसा दे रहा था। युवती को जब लग गया कि उसके साथ धोखा हो रहा है तो उसने व्यापारी नेता के साथ अपना ही वीडियो बनाया और पुलिस को सौंप दिया। युवती की शिकायत पर व्यापारी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Yogesh Yadav लखीमपुर, संवाददाताFri, 8 Aug 2025 10:37 PM
यूपी के लखीमपुर में सिंगाही कस्बे के उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष राजीव गुप्ता पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती ने व्यापारी के साथ अपना ही वीडियो बना लिया और पुलिस को सौंप दिया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी व्यापारी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। युवती लखीमपुर में किराये के मकान में रहती है। व्यापारी के गिरफ्तार होते ही उसकी पत्नी ने युवती के खिलाफ भी पुलिस को तहरीर दी है।

युवती का कहना है कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात सिंगाही के व्यापारी नेता राजीव गुप्ता से हुई थी। युवती ने राजीव गुप्ता पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए। जब उसे लगा कि व्यापारी नेता धोखा दे रहा है तो युवती ने उसका और अपना वीडियो बना लिया। युवती ने वीडियो पुलिस को सौंपा दिया है। युवती का कहना है कि राजीव गुप्ता शारीरिक शोषण करने के बाद शादी करने से मुकर गया।

पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने युवती की मेडिकल जांच भी कराई है। आरोपी राजीव गुप्ता को पुलिस ने लखीमपुर के रोडवेज बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। 65 वर्षीय राजीव गुप्ता सिंगाही में उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष हैं। वह चेयरमैनी का चुनाव भी लड़ चुके हैं।

व्यापारी नेता की पत्नी ने दी युवती के खिलाफ तहरीर

आरोपी राजीव गुप्ता की पत्नी सुनीता गुप्ता ने युवती के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। सुनीता ने बताया कि करीब दस महीने पूर्व युवती उनके राजगढ़ स्थित मकान पर कमरा किराये पर लेने आई थी। युवती को अपने घर पर कमरा नहीं दिया था। दूसरी जगह कमरा दिलवा दिया था। उसी दौरान युवती राजीव के संपर्क में आई। पत्नी का कहना है कि राजीव को मकान पर एक पार्टी के बहाने बुलाया गया। कमरे में छह लोग पहले से मौजूद थे। आरोप है कि राजीव गुप्ता को कुछ खिलाने के बाद वीडियो बना लिया। वीडियो दिखाकर राजीव से पांच लाख रुपये मांगे गए।

शहर कोतवाल हेमंत राय के अनुसार युवती ने तहरीर दी है। रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। युवती का मेडिकल जांच कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पत्नी ने भी तहरीर दी है। उसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई होगी।

