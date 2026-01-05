Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThe body of a well-known female auto driver from Jhansi has been found with head injuries; murder is suspected
झांसी की चर्चित महिला ऑटो ड्राइवर का सड़क किनारे शव मिला, सिर पर चोट, हत्या की आशंका

झांसी की चर्चित महिला ऑटो ड्राइवर का सड़क किनारे शव मिला, सिर पर चोट, हत्या की आशंका

संक्षेप:

यूपी में झांसी की चर्चित ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी का शव सड़क किनारे मिला है। सिर पर चोट के निशान हैं और मंगलसूत्र, मोबाइल गायब मिले हैं। ऐसे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।

Jan 05, 2026 12:48 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में महिलाओं को स्वावलंबन की सीख देने वाली यहां की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की मौत हो गई है। सोमवार तड़के उनका शव स्टेशन-सिविल लाइन रोड पर पड़ा मिला। उनका मंगलसूत्र, मोबाइल और अन्य जेवर गायब थे। उनका ऑटो भी बगल में पलटा हुआ था। मौके के हालात और अनीता के शरीर से गायब जेवरातों को देखते हुए परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्वावलंबन की मिसाल थीं अनीता

तालपुरा मोहल्ले की रहने वाली अनीता चौधरी (33) अपने बीमार पति द्वारका प्रसाद और परिवार के भरण-पोषण के लिए खुद ऑटो चलाती थीं। वह झांसी की पहली महिला ऑटो चालक के रूप में बेहद चर्चित थीं। उन्हें आत्मनिर्भरता के लिए पूर्व डीआईजी जोगेंद्र कुमार समेत कई अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका था।

ये भी पढ़ें:एनकाउंटर में एक लाख का इनामी तालिब ढेर, गैंगरेप समेत 17 मामलों में थी तलाश

जेवर-मोबाइल गायब, पलटी मिली टैक्सी

परिजनों के मुताबिक, अनीता रविवार रात करीब 9 बजे घर से ऑटो लेकर निकली थीं। सोमवार तड़के करीब ढाई बजे सिविल लाइन रोड पर एक स्कूल के पास उनका शव पड़ा मिला। पास ही उनकी ऑटो पलटा हुआ था। अनीता के सिर पर चोट के गहरे निशान थे और उनके शरीर से मंगलसूत्र, मोबाइल व अन्य सोने के जेवर गायब थे। इसी आधार पर पति द्वारका प्रसाद ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी की लूट के बाद हत्या की गई है और दुर्घटना का रूप देने के लिए ऑटो को पलट दिया गया है।

मौके पर पहुंचे आलाधिकारी, जांच शुरू

सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही एसपी सिटी प्रीति सिंह, सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम और थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि शुरुआती सूचना सड़क हादसे की मिली थी, लेकिन परिजनों के आरोपों और मौके की स्थिति को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि रात के घटनाक्रम का पता चल सके।