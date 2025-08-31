अयोध्या में खौफनाक वारदात, खेत में अर्धनग्न हालत में मिली युवती की लाश, प्रेमी पर हत्या का आरोप

अयोध्या में एक युवती का उसके गांव के बाहर खेत में अर्धनग्न हालत में शव मिला गै। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

यूपी के रामनगरी अयोध्या से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवती का उसके गांव के बाहर खेत में अर्धनग्न हालत में शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आशंका है कि युवती की गला घोटकर हत्या की गई है। वहीं मृतका के प्रेमी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

ये घटना कैंट क्षेत्र के पलिया शाहाबादी गांव का है। बताया गया कि रविवार की सुबह पलिया शाहाबादी गांव निवासी सत्तू धान के खेत में सिंचाई के लिए गया तो उसने राम मूरत निषाद के धान के खेत के बगल एक युवती का अर्धनग्न हाल में पड़ा शव देखा। मृतका उसी के गांव की थी इसलिए वह उसको पहचान गया और मामले की जानकारी मृतका के परिवार और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। मृतका का सलवार उसके गले में कसा हुआ मिला है। जिसके कारण आशंका जताई जा रही है कि इसी सलवार से गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। उधर, स्थानीय लोग दुष्कर्म किए जाने की भी आशंका जता रहे हैं। प्रकरण में शिकायत पर कैंट पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

बलिया में युवती ने की खुदकुशी

उधर, बलिया जिले के फेफना थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि 19 साल की खुशी यादव ने पियरिया गांव स्थित अपने ननिहाल में शुक्रवार की शाम को पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।