Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsthe body of a child missing for six days was found in an empty plot a search was underway from badaun to delhi
छह दिन से लापता बच्चे का खाली प्लॉट में मिला शव, बदायूं से दिल्ली तक हो रही थी तलाश

छह दिन से लापता बच्चे का खाली प्लॉट में मिला शव, बदायूं से दिल्ली तक हो रही थी तलाश

संक्षेप:

खाली प्लॉट में बच्चे का शव पड़े होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। बच्चे का शव मिलने की खबर पर SP City और सीओ उझानी भी मौके पर पहुंचे। यह घटना, उझानी कोतवाली के नझियाई मोहल्ले की चटईया कॉलोनी की है।

Sat, 22 Nov 2025 11:42 AMAjay Singh हिन्दुस्तान टीम, बदायूं
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के बदायूं में छह दिन से लापता बच्चे का खाली प्लॉट में शव मिला है। आठ साल के इस बच्चे की तलाश बदायूं से दिल्ली तक हो रही थी। बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। आठ साल के बच्चे की हत्या किसने और क्यों की? यह सवाल लोगों के जेहन में है। वे इस अपराध को करने वाले की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खाली प्लॉट में बच्चे का शव पड़े होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। बच्चे का शव मिलने की खबर पर एसपी सिटी और सीओ उझानी भी मौके पर पहुंचे। यह घटना, उझानी कोतवाली के नझियाई मोहल्ले की चटईया कॉलोनी की है। यहां रहने वाले राजमिस्त्री अंबर का आठ साल का बेटा शुभान 16 नवंबर को लापता हो गया था। परिवार ने काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

इसके बाद 18 नवंबर को कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी शुभान का कोई पता नहीं चला, तो उसके पिता अंबर उसे तलाशने के लिए दिल्ली चले गए। इसी बीच शनिवार सुबह कॉलोनी के पास खाली प्लॉट में बच्चे का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे तो शव शुभान का ही निकला। शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया और लोग रो-रोकर बेहाल हो गए। परिवार का आरोप है कि बच्चे की हत्या कर शव खाली प्लॉट में फेंका गया है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। बच्चे का शव मिलने और हत्या की आशंका की जानकारी पर एसपी सिटी विजयेंद्र द्विवेदी और सीओ डॉ. देवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थानीय पुलिस को जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में इन्हें रेड कारपेट वेलकम देगी सरकार, नीति में संशोधन पर भी विचार
ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में 26 से 28 के बीच बदलेगा मौसम, हो सकती है बारिश; बढ़ेगी सर्दी
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |