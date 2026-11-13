भाजपा ने रामपुर में उप-चुनाव से बनाया पहला हिन्दू विधायक, आजम खां का गढ़ 2027 में किधर जाएगा?

रामपुर विधानसभा सीट यूपी की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट है। सपा नेता आजम खां यहां से दस बार विधायक चुने गए हैं। इस समय भाजपा के आकाश सक्सेना विधायक हैं। वह आजादी के बाद पहले हिंदू विधायक बने हैं।

सपा महासचिव आजम खां और रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना (फाइल फोटो)

यूपी की रामपुर विधानसभा सीट उन चुनिंदा सीटों में शामिल है, जहां करीब चार दशक तक एक नेता की राजनीतिक पकड़ रही। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां ने यहां से 1980 में पहली बार जीत दर्ज की थी। इसके बाद वह किसी भी दल के साथ रहे, जनता उन्हें ही चुनती रही। आधी से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर पहली बार कोई हिंदू विधायक चुना गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में आजम खां के इस गढ़ को वापस पाना सपा के लिए बड़ी चुनौती होगा। माना जा रहा है कि एक बार फिर आजम खां की पत्नी तंजीन यहां से उतर सकती हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदद्दीन ओवैसी की नजरें भी इस सीट पर हैं। देखना यह होगा कि चंद्रशेखर के साथ गठबंधन के बाद वह आजम की पत्नी के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर वोटों को बांटते हैं या भाजपा को रोकने के लिए वाकओवर देते हैं।

आजम खां की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2019 में उनके सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा ने तब उपचुनाव जीता, जब प्रदेश में योगी की सरकार थी। 2022 में आजम खां फिर यहां से उतरे और जेल में रहते हुए चुनाव जीते। इस बीच उन्हें सजा हुई और सदस्यता समाप्त होने के बाद दिसंबर 2022 में हुए उपचुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम राजा को हराकर पहली बार इस सीट पर भाजपा का खाता खोला। वह आजादी के बाद यहां से विधायक बने पहले हिंदू भी हैं। इससे पहले यहां केवल मुस्लिम ही विधायक बनते रहे हैं। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आजम खां अपनी राजनीतिक ताकत वापस हासिल कर पाएंगे या भाजपा अपना कब्जा बरकरार रखने में सफल होगी?

1977 में हुआ आजम खां का राजनीति में प्रवेश रामपुर की राजनीति में आजम खां का प्रवेश 1977 के विधानसभा चुनाव से हुआ था। जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले आजम खां को उस चुनाव में कांग्रेस के मंजूर अली खां उर्फ शन्नू खां से हार का सामना करना पड़ा था। 1980 में उन्होंने जनता पार्टी (सेक्युलर) के टिकट पर चुनाव लड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार मंजूर अली खां को 1,128 वोटों से हराकर पहली बार विधायक बने।

इसके बाद 1985 में लोकदल, 1989 में जनता दल और 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। 1993 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो उसके टिकट पर उतरे। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत की। 1996 में कांग्रेस के अफरोज अली खां ने उन्हें हरा दिया। विधायक बनने के बाद आजम खां की रामपुर में पहली बड़ी चुनावी हार थी। 2002 में उन्होंने वापसी की और फिर अब तक हुए सभी विधानसभा चुनाव में उतरे और जीत भी हासिल करते रहे। 2019 में सांसद बने तो पत्नी को उतारा और वह भी विधायक बन गईं।

उपचुनाव में बड़ा उलटफेर 2022 का चुनाव जेल से ही जीतने के बाद आजम खां को एक मामले में सजा हो गई। इससे विधायकी चली गई। उपचुनाव में सपा ने आजम खां के करीबी आसिम राजा को मैदान में उतारा। भाजपा की तरफ से आकाश सक्सेना को टिकट मिला। आजम खां को जेल पहुंचाने और सजा दिलाने में आकाश सक्सेना की अहम भूमिका रहने के कारण वह पहले ही रामपुर में चर्चित हो चुके थे। उन्हें इसका फायदा मिला। आकाश सक्सेना ने 81,432 वोट हासिल करके सपा के आसिम राजा को 34136 वोटों से हरा दिया। आसिम राजा केवल 47,296 वोट पा सके। भाजपा ने पहली बार यह सीट जीती। पहली बार कोई हिंदू विधायक बना। यूपी के राजनीतिक इतिहास में इसे बड़ा उलटफेर माना गया।

अब परिस्थितिया बदलने का सपा का दावा सपा का दावा है कि अब रामपुर की परिस्थितियां फिर से बदल चुकी हैं। 2024 में सपा ने रामपुर संसदीय सीट का चुनाव जीतने से उत्साहित है। आजम खां को पुराने मामलों में जमानत मिल गई है लेकिन अब ईडी का शिकंजा कस गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी से भी राहत मिली तो विधानसभा चुनाव से पहले वह जेल से बाहर आकर प्रचार में भी उतर सकते हैं।

रामपुर विधानसभा सीट पर क्या है जातीय समीकरण रामपुर विधानसभी सीट पर पिछले चुनाव में तीन लाख 20 हजार वोटर थे। इनमें 60 प्रतिशत तक मुस्लिम वोटर माने जाते हैं। इसके अलावा वैश्य करीब 35-40 हजार, लोधी करीब 32-35 हजार, सैनी-मौर्य करीब 18 हजार, अनुसूचित जाति के करीब 12-20 हजार, यादव करीब 10 हजार और सिख करीब 3% माना जाता है। कायस्थ, ब्राह्मण और कुछ अन्य जातियां भी हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट ही यहां पर निर्णायक रहते हैं। उपचुनाव में आकाश सक्सेना को मिली जीत के पीछे कहा जाता है कि आजम खां से प्रताड़ित मुस्लिम समाज के लोगों ने भी आकाश सक्सेना को वोट दिया था।

कब-कब किसने जीता रामपुर 1962 किश्वर आरा बेगम कांग्रेस

1967 ए.ए. खां स्वतंत्र पार्टी

1969 सैयद मुर्तजा अली खां कांग्रेस

1974 मंजूर अली खां कांग्रेस

1977 मंजूर अली खां कांग्रेस

1980 आजम खां जनता पार्टी (सेक्युलर)

1985 आजम खां लोकदल

1989 आजम खां जनता दल

1991 आजम खां जनता पार्टी

1993 आजम खां सपा

1996 अफरोज अली खां कांग्रेस

2002 आजम खां सपा

2007 आजम खां सपा

2012 आजम खां सपा

2017 आजम खां सपा

2019 तंजीन सपा उपचुनाव

2022 आजम खां सपा