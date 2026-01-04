वाराणसी में सबसे बड़े खेल मेला का आज से शुभारंभ, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी रहेंगे मौजूद

संक्षेप: वाराणसी के सबसे बड़े खेल मेला का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। यहां के सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में देश की कुल 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं।

वाराणसी में सबसे बड़े खेल मेला का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। पहली बार 72वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला एवं पुरुष वॉलीबाल प्रतियोगिता की शुरुआत सिगरा स्थित डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। काशी के इतिहास का यह सबसे बड़ा खेल मेला होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। शुभारंभ समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले ही वाराणसी पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता में देश की कुल 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 30 टीमें पुरुषों और 28 टीमें महिला वर्ग की शामिल हो रही हैं।

दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन होगा। इसके बाद पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद ही मैच शुरू हो जाएंगे। 4 से 7 जनवरी तक लीग मैच खेले जाएंगे। इस दौरान कुल 125 मैच होंगे। 8 जनवरी को प्री-क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। 9 जनवरी को क्वार्टर फाइनल और 10 जनवरी को सेमीफाइनल होगा। 11 जनवरी को फाइनल मुकाबला और समापन समारोह होगा।

आयोजन समिति अध्यक्ष महापौर अशोक तिवारी ने शनिवार को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि इस प्रतियोगिता में देश के कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अपने तेज-तर्रार प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित करेंगे। इनमें अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी भी शामिल हैं। इस खेल की एक खासियत यह भी है कि खेल के नियम ऐसे होते हैं कि वॉलीबॉल में अंक काफी तेजी से बनते हैं और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी होता रहता है। इसके एक नियम के मुताबिक टीमों का कोई खिलाड़ी अंपायर के किसी फैसले पर खुद आपत्ति नहीं उठा सकता है। इसके लिए उसे अपने कप्तान के जरिये शिकायत करनी होती है।