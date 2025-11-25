Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThe Ayodhya flag is the realization of a centuries-old dream, PM Modi said after hoisting the flag
अयोध्या का ध्वज सदियों से चले आ रहे सपने का साकार स्वरूप, ध्वजारोहण के बाद बोले पीएम मोदी

अयोध्या का ध्वज सदियों से चले आ रहे सपने का साकार स्वरूप, ध्वजारोहण के बाद बोले पीएम मोदी

संक्षेप:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या के राम मंदिर पर ध्वज की स्थापना की। ध्वजारोहण के बाद कहा कि यह ध्वज सदियों से चले आ रहे सपने का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संकल्प है, सफलता है, संघर्ष से सृजन की कामना है।

Tue, 25 Nov 2025 12:56 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या के राम मंदिर पर ध्वज की स्थापना की। ध्वजारोहण के बाद कहा कि यह ध्वज सदियों से चले आ रहे सपने का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संकल्प है, सफलता है, संघर्ष से सृजन की कामना है। संतों की साधना और सार्थक परिणिति है। आने वाली सदियों तक यह ध्वज प्रभु श्रीराम का उद्घोष करेगा। सत्यमेव जयते का घोष करेगा। यह ध्वज जयघोष करेगा कि सत्य ही धर्म है। यह ध्वज ही बताएगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत और विश्व राममय है... हर राम भक्त के हृदय में अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। आज सदियों की वेदना विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीएम मोदी ने कहा कि यह धर्मध्वज इतिहास के सुंदर जागरण का रंग है। इसका भगवा रंग, इस पर लगी सूर्यवंश की थाती रामराज की कीर्ति है। इसका भगवा रंग और इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कृति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प, सफलता, सदियों से चले आ रहे सपनों का साकार स्वरूप है।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में 500 साल का इंतजार खत्म, ध्वजारोहण के साथ राममंदिर का निर्माण संपूर्ण

यह धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा कि हम ऐसा समाज बनाए जहां गरीबी न हो कोई दुखी या लाचार न हो। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो किसी वजह से मंदिर नहीं आ पाते और दूर से ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं उन्हें भी मंदिर आने का पुण्य प्राप्त हो जाता है।

पीएम मोदी ने कहा कि आने वाली सदियां और सहस्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आर्दशों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा,ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा कि सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा कि सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले PM मोदी का रोडशो, पुष्पवर्षा और रामलला का दर्शन

पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यह वह नगरी है जहां से श्रीराम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। राम जब वनवास को गए तो युवराज राम थे, जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि विश्वामित्र का योगदान, निषाद राज, शबरी माता और हनुमान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विकसित भारत के लिए भी इसी की आवश्यकता है।

पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर का प्रांगण देश की शक्ति का पूंज बनेगा। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग आगे बढ़ेगा तो संकल्प की सिद्दि पूरी होगी। इसी से हमें विकसित भारत का निर्माण पूरा करना ही होगा।