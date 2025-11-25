अयोध्या का ध्वज सदियों से चले आ रहे सपने का साकार स्वरूप, ध्वजारोहण के बाद बोले पीएम मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या के राम मंदिर पर ध्वज की स्थापना की। ध्वजारोहण के बाद कहा कि यह ध्वज सदियों से चले आ रहे सपने का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संकल्प है, सफलता है, संघर्ष से सृजन की कामना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या के राम मंदिर पर ध्वज की स्थापना की। ध्वजारोहण के बाद कहा कि यह ध्वज सदियों से चले आ रहे सपने का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संकल्प है, सफलता है, संघर्ष से सृजन की कामना है। संतों की साधना और सार्थक परिणिति है। आने वाली सदियों तक यह ध्वज प्रभु श्रीराम का उद्घोष करेगा। सत्यमेव जयते का घोष करेगा। यह ध्वज जयघोष करेगा कि सत्य ही धर्म है। यह ध्वज ही बताएगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत और विश्व राममय है... हर राम भक्त के हृदय में अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। आज सदियों की वेदना विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि यह धर्मध्वज इतिहास के सुंदर जागरण का रंग है। इसका भगवा रंग, इस पर लगी सूर्यवंश की थाती रामराज की कीर्ति है। इसका भगवा रंग और इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कृति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प, सफलता, सदियों से चले आ रहे सपनों का साकार स्वरूप है।

यह धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा कि हम ऐसा समाज बनाए जहां गरीबी न हो कोई दुखी या लाचार न हो। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो किसी वजह से मंदिर नहीं आ पाते और दूर से ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं उन्हें भी मंदिर आने का पुण्य प्राप्त हो जाता है।

पीएम मोदी ने कहा कि आने वाली सदियां और सहस्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आर्दशों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा,ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा कि सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा कि सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है।

पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यह वह नगरी है जहां से श्रीराम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। राम जब वनवास को गए तो युवराज राम थे, जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि विश्वामित्र का योगदान, निषाद राज, शबरी माता और हनुमान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विकसित भारत के लिए भी इसी की आवश्यकता है।