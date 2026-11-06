जिन बेईमानों ने युवाओं के जीवन से खिलवाड़ किया उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, गरजे योगी

सीएम योगी ने 4,543 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। योगी ने वर्ष 2003 से 2017 के बीच ऐसी अनेक नियुक्तियां हुईं, जिनमें आवेदन किसी ने किया, परीक्षा किसी और ने दी और नौकरी किसी तीसरे व्यक्ति को मिल गई। जिन बेईमान लोगों ने तब नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, उनकी पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए।

लखनऊ। विशेष संवाददाता । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पुलिस लाइन मैदान में शुक्रवार को 4,543 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भाई-भतीजावाद नहीं चलेगा। वर्ष 2003 से 2017 के बीच ऐसी अनेक नियुक्तियां हुईं, जिनमें आवेदन किसी ने किया, परीक्षा किसी और ने दी और नौकरी किसी तीसरे व्यक्ति को मिल गई। ऐसे कई मामले आज भी न्यायालयों में लंबित हैं। चिंता यह है कि वर्षों बाद यदि न्यायालय ऐसे मामलों में नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश देता है तो उन युवाओं का क्या होगा, जिन्होंने इतने वर्षों तक सेवा की है? जिन बेईमान लोगों ने तब नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, उनकी पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए।

साढ़े नौ साल में 9.5 लाख युवाओं की भर्ती उन्होंने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। पिछले साढ़े नौ वर्षों में अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 2.30 लाख पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से की गई है। विभिन्न विभागों में सरकारी भर्तियों की संख्या 9.5 लाख से अधिक हो चुकी है। वर्ष 2003 से 2017 के बीच 14 वर्षों में भी इतनी भर्तियां नहीं हुईं, जितनी वर्तमान सरकार ने मात्र साढ़े नौ वर्षों में की हैं।

भैयादूज के अगले दिन वितरित होंगे नियुक्ति पत्र सरकार ने छह माह में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का संकल्प लिया था। दीपावली के बाद भैयादूज के अगले दिन राजस्व विभाग के 1,200 से अधिक, 42 हजार होमगार्ड, 32 हजार कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तथा लगभग 25 हजार शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कुछ नियुक्ति पत्र जब तीसरी बार आएंगे तब वितरित करेंगे।

नियुक्ति कृपा नहीं, सरकार का कर्तव्य मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र देना सरकार की अनुकंपा या कृपा नहीं है, बल्कि यह सरकार का कर्तव्य है। 2017 में सरकार बनने पर कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए संसाधनों की कमी थी। उस समय कर्मचारियों की संख्या आज की तुलना में लगभग आधी थी, फिर भी वेतन देने में कठिनाई होती थी। आज सरकार के पास इतनी क्षमता है कि आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ष तक कर्मचारियों को बैठाकर भी वेतन दिया जा सकता है।

महिला सुरक्षा और रोजगार में बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री ने महिला कार्यबल की भागीदारी तीन गुना होने का उल्लेख करते हुए लखनऊ के एचसीएल टेक परिसर का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में वहां केवल 100 लोग काम करते थे, जबकि अब कर्मचारियों की संख्या 12,500 तक पहुंच चुकी है। रात्रि शिफ्ट भी चलती है। महिलाएं लखनऊ के अलावा उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई जैसे जिलों से आती हैं। आठ घंटे की ड्यूटी के बाद रात दो बजे भी अपनी स्कूटी या बाइक से घर लौटती हैं। उन्हें सुरक्षा की चिंता नहीं रहती।

पुलिस के घोड़े भी थे दाने दाने को मोहताज

मुख्यमंत्री ने एक प्रसंग साझा करते हुए कहा कि जब वह पुलिस लाइन में घोड़ों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तो एक घोड़ा उनके सामने ही चक्कर खाकर गिर गया। घोड़ा, बैंड और श्वान दस्ता किसी भी फोर्स की शान होते हैं, लेकिन पिछली सरकारों के समय इनकी भी उपेक्षा की गई। जवान ही नहीं, घोड़े भी दाने-दाने के लिए मोहताज थे। आज पुलिस की व्यवस्थाओं और संसाधनों में व्यापक सुधार हुआ है।