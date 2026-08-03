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पप्पू यादव पर हमले के आरोपी का BJP कनेक्शन, आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी पुलिस

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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बिहारी के पूर्णिया  सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले के मामले में आरोपी की पहचान बुलंदशहर के सुमित गोस्वामी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुमित गोस्वामी भाजपा के सिकंदराबाद नगर मंडल में मंत्री पद पर है।

The accused of attack on Pappu Yadav has BJP connection
पप्पू यादव पर हमले करने वाला आरोपी भाजपा से सिकंदराबाद नगर मंडल में मंत्री पद है

UP News: दिल्ली में बिहारी के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान हुए हमले के मामले में आरोपी की पहचान बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के शहपानी गांव निवासी सुमित गोस्वामी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुमित गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सिकंदराबाद नगर मंडल में मंत्री पद पर है। उधर, पुलिस आरोपी की आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, घटना के समय सुमित गोस्वामी के साथ उसका साथी हैप्पी शर्मा भी बाहर कार में मौजूद था। हैप्पी शर्मा बुलंदशहर के नैथला गांव का निवासी है और उसे भाजपा के बुलंदशहर ग्रामीण मंडल का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। हालांकि, भाजपा बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि फिलहाल यह मामला उनकी जानकारी में नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।

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सुमित के भाई को भी नहीं पता

आरोपी सुमित गोस्वामी का भाई भूपेंद्र गांव शहपानी का प्रधान है। उसने बताया कि ताऊ की दो दिन पहले मौत हो गई थी। वह और सुमित दोनों गांव में ही थे। सुमित रविवार सुबह ही गाजियाबाद ऑफिस जाने के लिए कह कर घर से निकला था। उन्हें मामले की अभी जानकारी नहीं है, फिलहाल वह दिल्ली जा रहे हैं। उधर, सीओ सिकंदराबाद दीपक कुमार तिवारी ने भी मामले से अनभिज्ञता जताई। उन्होंने भी कहा उन्हें इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है।

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आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही बुलंदशहर पुलिस

दिल्ली में पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान बुलंदशहर जिले के निवासियों के रूप में होने के बाद पुलिस दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। नाम न छापने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक की जांच में दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है।

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क्या था मामला

पप्पू यादव ने संसद परिसर में राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर नुक्कड़ नाटक किया था। इसमें वह भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे। इसी नाटक को लेकर विवाद पैदा हो गया था, जिस पर सफाई देने के लिए पप्पू यादव ने अपने सरकारी आवास पर प्रेसवार्ता बुलाई थी। रविवार शाम प्रेसवार्ता पप्पू यादव ने अपनी बात शुरू की, तभी सामने बैठे युवक ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। जब पप्पू यादव ने युवक से परिचय पूछा तो उसने सांसद की तरफ कुछ उछाला। इससे मौके पर हड़कंप मच गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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