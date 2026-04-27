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लखीमपुर में थार का कहर; बाइक सवार दंपति को रौंदा, पति-पत्नी की मौत, भाभी घायल

Apr 27, 2026 05:23 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, मितौली (लखीमपुर खीरी)
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बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि सतेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सरिता देवी और भाभी मैना देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में सरिता ने दम तोड़ दिया। आधी रात हुए हादसे की वजह थार चालक की बेकाबू स्पीड और भीखमपुर चौराहे का अतिक्रमण भी है।

लखीमपुर में थार का कहर; बाइक सवार दंपति को रौंदा, पति-पत्नी की मौत, भाभी घायल

लखीमपुर खीरी में शनिवार की आधी रात बाइक से घर लौट रहे दंपति को बेकाबू थार ने रौंद डाला। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार को दम तोड़ दिया। इसी बाइक पर सवार युवक की भाभी का भी इलाज चल रहा है। उधर हादसे को अंजाम देने वाला थार चालक वाहन छोड़कर भाग गया। उधर, हादसा करने वाली थार किसी भाजपा नेता के पारिवारिक सदस्य की बताई जा रही है। थाना हैदराबाद क्षेत्र के कोरैया बगहा गांव निवासी 35 वर्षीय सतेंद्र कुमार 32 वर्षीय पत्नी सरिता देवी व भाभी मैना देवी पत्नी राम नरेश के साथ बाइक से महोली एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात करीब दो बजे भीखमपुर चौराहे पर उनकी बाइक को थार चालक ने सीधी टक्कर मार दी।

थार ने बाइक सवार दंपति को कुचला

बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि सतेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सरिता देवी और भाभी मैना देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में सरिता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शनिवार की आधी रात हुए हादसे की वजह थार चालक की बेकाबू स्पीड और भीखमपुर चौराहे का अतिक्रमण भी है। मोहम्मदी की ओर से आ रही थार का चालक खाली सड़क देखकर फुल स्पीड में था। माना जा रहा है कि चालक नशे में भी होगा। उधर चौराहे पर अतिक्रमण की वजह से चौराहे के कट न दिखने और न ही कोई संकेतक होने की वजह से यहां अक्सर हादसे हो रहे है।

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हादसे की ये वजह आई सामने

मितौली थाना क्षेत्र में पड़ने वाला चौराहा अक्सर हो रहे हादसों की वजह से चर्चा में रहता है। लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग को कस्ता ममरी मार्ग क्रास करता है। लेकिन चौराहे पर अतिक्रमण की वजह से कस्ता की ओर से आने वाले वाहनों को लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग के वाहन नहीं दिखते। इसी वजह से अक्सर हादसे हो रहे हैं। शनिवार देर रात हुए हादसे की भी यही वजह बताई जा रही है। मोहम्मदी और लखीमपुर की ओर से आने जाने वाले वाहनों को भी कस्ता रोड़ नहीं दिखती। इसी वजह से वह फर्राटा भरते ही निकले हैं। इसी दौरान कस्ता व ममरी की ओर से आने वाले वाहन हादसों का शिकार हो रहे हैं।

100 मीटर सड़क पर घिसटते चले गए बाइक सवार

बताते हैं की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग बाइक सहित थार गाड़ी में जा फंसे। इससे वह करीब 100 मीटर तक सड़क पर चढ़ते ही चले गए। आवाज सुनकर आसपास के मकान वाले व पुलिसकर्मी मौके की ओर दौड़े। काफी मशक्कत के बाद तीनों को थार से बाहर निकाला जा सका। हादसे में सत्येंद्र व उनकी पत्नी की मौत हो गई। जबकि भाभी गंभीर रूप से घायल हैं।

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भीखमपुर चौराहे पर जब जब हादसे होते हैं तब तब स्थानीय लोग भी जागरूक होने का दंभ भरने लगते हैं। कभी चौराहे पर प्रदर्शन कर तो कभी एसडीएम को ज्ञापन देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती कर लेते हैं। लेकिन अधिकारी इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं देते। कुछ दिन पहले हुए हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मांग पर कई महीने पहले चौराहे पर ड्रम लगाकर गोला बनाया गया था।

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