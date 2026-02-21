झांसी में THAR का कहर; बाइक सवार दो भाइयों को रौंदा, 600 मीटर तक घसीटा, दोनों की मौत

झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में झांसी-खजुराहो हाईवे पर तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को टक्कर मारकर 600 मीटर तक घसीटा। दोनों की मौके पर मौत हो गई। चालक कार छोड़कर फरार हो गया, पुलिस जांच में जुटी है।

झांसी जिले के कोतवाली मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। शुक्रवार दोपहर झांसी-खजुराहो एनएच पर गांव भदरवारा में पेट्रोल पंप के पास शादी समारोह से घर वापस आ रहे बाइक सवारों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया और फंसाकर करीब 600 मीटर घसीटती ले गई। हादसे में दो चचेरे भाईयों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कस्बा रानीपुर निवासी राजकुमार साहू (65) और मोर पहाड़ी निवासी किशोरी साहू (60) आपस में रिश्ते में चचेरे भाई थे।

बाइक सवारों को 600 मीटर तक घसीटा शुक्रवार को दोपहर वह रिश्तेदारी से छतरपुर से शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस आ रहे थे। जैसे ही राजकुमार बाइक लेकर हाइवे पर गांव भदरवारा पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। तभी पीछे से तेज गति से आ रही थार कार टक्कर मारती हुई निकल गई। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बाइक कार के निचले हिस्से में फंस गई और बाइक सवारों को घसीटती हुई करीब 600 मीटर दूर तक ले गई। हादसे में राजकुमार और किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक कार छोड़कर फरार हो गया।

चश्मदीदों का कांप गया कलेजा खबर पाकर उनके परिवारों में कोहराम मच गया। सूचना पर मऊरानीपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी मुकेश सोलंकी ने पुलिस बल के साथ मौका-मुआयना किया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो टक्कर मारने वाले वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली मऊरानीपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत झांसी-खजुराहो एनएच पर हुए हादसे ने चश्मदीदों का कलेजा कंपा दिया। रफ्तार ने खूब कहर ढाया। पीछे से टक्कर मारती हुई तेज रफ्तार थार बाइक सवार भाईयों को लपेटती ले गई।

हादसा देखकर कांप गई रूह चमश्दीदों की मानें तो कार के नीचे बाइक फंस गई थी। बाइक सवार दो लोग इधर-उधर फिंके और पहियों के नीचे आ गए। चालक ने भागना चाहा। लेकिन, बाइक फंसी देखकर रफ्तार और बढ़ा दी। करीब 600 मीटर तक घसीटता ले गया। इधर बाद छोड़कर भाग निकला। हादसे में रानीपुर निवासी राजकुमार साहू और उनके चचेरे भाई किशोरीलाल साहू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हाइवे दूर-दूर तक खून से लाल हो गया।