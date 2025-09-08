Thar ran at a speed of more than 100, hit a woman, entered the hotel in lucknow 100 से तेज रफ्तार दौड़ाई थार, महिला को मारी टक्कर, गुमटी तोड़कर होटल में घुसी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsThar ran at a speed of more than 100, hit a woman, entered the hotel in lucknow

100 से तेज रफ्तार दौड़ाई थार, महिला को मारी टक्कर, गुमटी तोड़कर होटल में घुसी

राजधानी लखनऊ में 100 भी तेज रफ्तार से थार दौड़ाकर चालक ने महिला को टक्कर मार दी। टक्कर से वृद्धा उछलकर दूर गिरी। इसके बाद अनियंत्रित कार गुमटी तोड़ते हुए होटल में जा घुसी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 08:07 AM
यूपी के लखनऊ में सरोजनीनगर में कानपुर रोड चुंगी पर 100 भी तेज रफ्तार से थार दौड़ाकर चालक ने 65 वर्षीय शोभा को टक्कर मार दी। टक्कर से वृद्धा उछलकर दूर गिरी। इसके बाद अनियंत्रित कार गुमटी तोड़ते हुए होटल में जा घुसी। हादसे में शोभा गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद चालक और उसके साथी थार छोड़कर मौके से फरार हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थार कानपुर रोड से आ रही थी और एलडीए की ओर जा रही थी। रफ्तार 100 से भी तेज थी। थार चालक ने करीब 5:30 बजे तड़के सड़क पार कर रही शोभा को टक्कर मारी। टक्कर से शोभा उछलकर करीब 10 फीट दूर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद अनियंत्रित कार लोहे की गुमटी में टक्कर मार कर न्यू हिंद होटल में जा घुसी। गनीमत रही की घटना के समय दुकान और गुमटी बंद थी, नहीं तो हादसा बड़ा होता। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सरोजनीनगर पुलिस पहुंची तबतक थार चालक मौके से भाग निकला।

पुलिस घायल शोभा को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पास से मिले मोबाइल के नंबरों से उनके परिवारीजन को सूचना दी। पता चला कि शोभा आलमबाग के शमा बिहार की रहने वाली हैं। उनके परिवारीजन को सूचना दे गई है। परिवारीजनों ने बताया कि शोभा एलडीए कॉलोनी स्थित ओम शांति आश्रम में सत्संग सुनने जा रही थीं। वहीं, थार नंबर के आधार पर आरोपी चालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव प्रजपति ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है। चालक की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

होटल काउंटर टूटा, फर्नीचर क्षतिग्रस्त

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थार में चार युवक सवार थे। हादसे के बाद वह कार से निकले और फरार हो गए। आशंका है कि वह नशे में थे। थार की रफ्तार काफी तेज थी। तेज होने के कारण ही वह अनियंत्रित हुई। पहले वृद्धा को टक्कर मारी फिर गुमटी को ठोकते हुए होटल में घुसे। होटल मालिक अभय सिंह ने बताया कि हादसे में काउंटर और फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गया।

