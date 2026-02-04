धन्यवाद योगी जी! 19 साल बाद खुशी के मुंह से निकले पहले शब्द; सीएम की पहल से मिली नई जिंदगी

संक्षेप: जन्म से मूक-बधिर रहीखुशी गुप्ता के जीवन में उम्मीद की नई रोशनी जगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से हुए कॉख्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन के बाद अब खुशी न सिर्फ सुनने लगी है, बल्कि धीरे-धीरे बोलने की भी शुरुआत कर रही है। खुशी के मुंह से निकले पहले शब्द निकले- धन्यवाद योगी जी।

यूपी के कानपुर के ग्वालटोली की रहने वाली जन्म से मूक-बधिर रही 19 वर्षीय खुशी गुप्ता के जीवन में उम्मीद की नई रोशनी जगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से हुए कॉख्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन के बाद अब खुशी न सिर्फ सुनने लगी है, बल्कि धीरे-धीरे बोलने की भी शुरुआत कर रही है। खुशी के मुंह से निकले पहले शब्द थे,‘धन्यवाद योगी जी।’

खुशी की मां गीता देवी ने बताया कि ऑपरेशन के बाद परिवार की उम्मीदें और विश्वास और मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब खुशी उनसे खाना मांगती है और अपनी बात शब्दों में कहने की कोशिश करती है। पहले वह केवल इशारों के माध्यम से संवाद करती थी। मां ने बताया कि बेटी के ऑपरेशन के बाद उन्होंने पूजा-अर्चना की और मंदिर जाकर मन्नत भी मांगी थी। खुशी के पिता कल्लू गुप्ता ने बताया कि 20 नवंबर 2025 को खुशी बिना बताए घर से निकल गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 22 नवंबर को लखनऊ से सूचना मिली कि खुशी पुलिस के पास है। पूछताछ में उसने स्केच आर्ट और इशारों के जरिए बताया कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती है।

नवंबर में योगी से की थी मुलाकात 24 नवंबर को परिवार को सूचना मिली कि मुख्यमंत्री खुशी से मिलना चाहते हैं। इसके बाद 26 नवंबर 2025 को खुशी मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां योगी आदित्यनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और इलाज, शिक्षा तथा परिवार के सहयोग के निर्देश दिए।

सीएम के निर्देश पर शुरू हुआ था खुशी का इलाज मुख्यमंत्री के निर्देश पर खुशी का इलाज शुरू हुआ। पहले 5 दिसंबर को एक कान का ऑपरेशन किया गया, लेकिन लाभ नहीं मिला। जांच के बाद डॉक्टरों ने कॉख्लियर इम्प्लांट की सलाह दी। फाउंडेशन और दिव्यांगजन अधिकारी के सहयोग से 26 जनवरी 2026 को खुशी का कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा।