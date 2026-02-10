बैंक के वाशरूम से छिड़ी लड़ाई? ठाकुर Vs पंडित में अब आस्था सिंह पर रितु त्रिपाठी का पलटवार

संक्षेप: कानपुर के एक प्राइवेट बैंक में ‘ठाकुर हूं, ऐसी की तैसी कर दूंगी’ कहकर वायरल हुईं आस्था सिंह ने सफाई वीडियो जारी कर रितु त्रिपाठी के पति पर बकझक करने का आरोप लगाया था। अब रितु ने पलटवार में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

उत्तर प्रदेश में ठाकुर और पंडित के बीच नैरेटिव की लड़ाई का नया अध्याय कानपुर के एक प्राइवेट बैंक में ‘ठाकुर हूं, ऐसी-तैसी कर दूंगी’ डायलॉग मारकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रखीं आस्था सिंह और रितु त्रिपाठी बन गई हैं। वायरल वीडियो पर आस्था सिंह ने वीडियो संदेश जारी कर सफाई दी थी और कहा था कि रितु के पति ऋषि त्रिपाठी ने बैंक में काम का समय खत्म होने के बाद आकर बवाल किया था और उनकी जाति पूछी थी। आस्था ने कहा कि वायरल वीडियो 6 जनवरी का है और यह विवाद ग्राहक से नहीं, बल्कि बैंक की ही एक कर्मचारी से पति का है। इस पर रितु त्रिपाठी ने भी जवाबी वीडियो बनाकर कहा है कि आस्था सिंह का उनकी बहन से बैंक के वाशरूम में झगड़ा हुआ था, जहां से यह मामला बढ़ा। रितु ने इस मामले में कानूनी कदम उठाने की चेतावनी दी भी है।

आस्था ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें मरते दम तक छत्राणी होने पर गर्व रहेगा। आस्था ने अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि रितु के पति से उनकी बहस हुई थी, जिसका वीडियो वायरल है। उन्होंने कहा कि इस बहस को गलत तरीके से ग्राहक से बदतमीजी और जातीय रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रितु ने इस्तीफा दिया था और उसी दिन वो रिलीविंग चाहती थीं। उन्होंने बताया कि रितु के साथ ननद भी आई थी, जिससे सुबह बहस हो गई थी। रितु के पति काम का समय खत्म होने के बाद बैंक आए और उनकी बहन ने उन्हें बहस की बात बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि रितु के पति ने अभद्रता की, जाति पूछी और कहा कि हेकड़ी निकाल दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा।

आस्था के जवाब पर रितु त्रिपाठी ने भी जवाबी वीडियो जारी किया है और मीडिया से खुलकर बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो 5 साल से बैंक में काम कर रही थीं, लेकिन बैंक में शोषण से उबकर वो उस दिन इस्तीफा देने गई थीं। उन्होंने बताया कि सुबह में आस्था ने वाशरूम का गेट अंदर से बंद नहीं किया था और तभी उनकी ननद वहां चली गई। ननद ने आस्था से कहा कि आप लॉक कर लेती गेट तो इस पर वो चिल्लाने लगीं और पूरे दिन ननद पर कमेंट करती रही। मेरे निकलने का टाइम हो गया था तो पति को बुलाया। रितु ने कहा कि पति ने बहस की जानकारी होने पर कहा कि पुलिस को बुला लेती।